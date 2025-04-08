Adli Tıp Mahir Polat İçin Yeniden Hastaneye Sevk İstedi

İBB'ye yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenen Mahir Polat'ın hastane süreci uzuyor. Polat dün hastaneye sevk edilmiş ve çıkacak sonuçlara göre tahliye edileceği bildirilmişti. Ancak dün kamuoyunun beklediği karar çıkmadı.

Adli Tıp bugün bir kez daha Mahir Polat için hastaneye sevk talep etti.

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