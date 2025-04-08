Adli Tıp Mahir Polat İçin Yeniden Hastaneye Sevk İstedi
Adli Tıp Mahir Polat İçin Yeniden Hastaneye Sevk İstedi
İBB'ye yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenen Mahir Polat'ın hastane süreci uzuyor. Polat dün hastaneye sevk edilmiş ve çıkacak sonuçlara göre tahliye edileceği bildirilmişti. Ancak dün kamuoyunun beklediği karar çıkmadı.
Adli Tıp bugün bir kez daha Mahir Polat için hastaneye sevk talep etti.
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Hasta tutuklu Mahir Polat halen tahliye edilmedi.
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Adli Tıp yeniden hastaneye sevk etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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