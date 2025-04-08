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Adli Tıp Mahir Polat İçin Yeniden Hastaneye Sevk İstedi

Adli Tıp Mahir Polat İçin Yeniden Hastaneye Sevk İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 11:32

İBB'ye yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenen Mahir Polat'ın hastane süreci uzuyor. Polat dün hastaneye sevk edilmiş ve çıkacak sonuçlara göre tahliye edileceği bildirilmişti. Ancak dün kamuoyunun beklediği karar çıkmadı. 

Adli Tıp bugün bir kez daha Mahir Polat için hastaneye sevk talep etti. 

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Hasta tutuklu Mahir Polat halen tahliye edilmedi.

Hasta tutuklu Mahir Polat halen tahliye edilmedi.

İBB operasyonlarıyla alınan, ifade sürecinde hastalığını ve geçireceği operasyonu belirtmesine rağmen 'kaçma şüphesi' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mahir Polat'ın sağlık sorunları giderek büyüyor. 

Kamuoyu tarafından serbest bırakılması çağrısı yapılan Mahir Polat halen hapishanede.

Adli Tıp yeniden hastaneye sevk etti.

Adli Tıp yeniden hastaneye sevk etti.

Dün Adli Tıp tarafından hastaneye sevki gerçekleştirilen Mahir Polat için karar çıkması bekleniyordu. Tahliye beklentisi oluşan süreçte beklenen olmadı. Mahir Polat bir geceyi daha hapishanede geçirdi. Ancak Adli Tıp bugün bir kez daha hastaneye sevk etti.

"Eksik tahlil ve tetkik var"

"Eksik tahlil ve tetkik var"

BirGün'de yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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