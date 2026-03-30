article/comments
article/share
Haberler
Video
İzmir'de Bir Nikah Memuru Kendisine Şaka Yapmak İsteyen Nikah Şahitlerini Pişman Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 14:43

İçerik Devam Ediyor

Nikahta nikah memuruna şaka yapılması oldukça sık yaşanan bir durum. Genel olarak nikah memurları bu duruma alışık olsa da şakadan pek hoşlanmayan nikah memurları da var. Kimileri bunu unutulmaz bir anı olarak görürken kimilerine gereksiz geliyor. 

İzmir'de kıyılan bir nikah esnasında, şahitlerden biri 'Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler' diyerek şaka yapınca, nikah memuru şakaya benzer bir karşılık verdi. Çifte kısa süreli bir tedirginlik yaşatan memur, nikah şahidini şaka yaptığına pişman etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha tatsız biten nikah şakaları da olmuştu.

2018'de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda masaya oturan damat Turgut Dinçer Güneri, nikah memuru Ali Akça'nın sorusuna şaka yapmak amacıyla 'Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet' yanıtını verince, memur bu cevabı kanunen 'hayır' kabul ederek nikahı anında iptal edip masayı terk etmişti. Çiftin ve misafirlerin tüm ikna çabalarına, hatta olay yerine gelen polisin araya girmesine rağmen nikah memuru kararından dönmemiş ve bu olay Türkiye'de 'Nikah masasında şaka yapılmaz' kuralının en sert örneği olarak hafızalara kazınmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın