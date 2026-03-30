İzmir'de Bir Nikah Memuru Kendisine Şaka Yapmak İsteyen Nikah Şahitlerini Pişman Etti

Nikahta nikah memuruna şaka yapılması oldukça sık yaşanan bir durum. Genel olarak nikah memurları bu duruma alışık olsa da şakadan pek hoşlanmayan nikah memurları da var. Kimileri bunu unutulmaz bir anı olarak görürken kimilerine gereksiz geliyor.

İzmir'de kıyılan bir nikah esnasında, şahitlerden biri 'Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler' diyerek şaka yapınca, nikah memuru şakaya benzer bir karşılık verdi. Çifte kısa süreli bir tedirginlik yaşatan memur, nikah şahidini şaka yaptığına pişman etti.