İzlerken Rahatladık: Meme Küçültme Operasyonu Geçiren Bir Kadın Mutluluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 08:52

Estetik operasyonlar bazen kendini iyi hissetmek için bazen de sağlık sorunları sebebiyle mecburiyetten yapılıyor. Bunun yanında yaşam kalitesini düşüren ve hayatı zorlaştıran şeylerin çözümü de estetik operasyon olabiliyor. Sırt ağrısı, uyku güçlüğü, kıyafet bulamama ve sürekli dikkat çekme hissi sebebiyle insanlar meme küçültme operasyonlarına başvuruyor. 

Meme küçültme operasyonu geçiren bir kadın yaşadığı dönüşümü ve mutluluğunu paylaştı. Video, benzer sorunlar yaşayanların beğenisini topladı.

Meme küçültme operasyonu çoğunlukla estetik bir tercih olarak değerlendiriliyor, hatta bazıları bu kararı anlamsız buluyor. Oysa pek çok vakada bu müdahale tıbbi bir zorunluluk.

Aşırı büyük meme dokusu omurga üzerinde sürekli bir baskı oluşturuyor. Boyun, sırt ve omuz ağrıları bu baskının kaçınılmaz sonucu. Yıllar içinde bu ağrılar kronikleşiyor ve günlük aktiviteleri ciddi biçimde kısıtlıyor. Spor yapmak, uzun süre oturmak ve hatta uyumak bile zorlaşıyor.

Kıyafet bulmak bu kadınlar için gerçek bir mücadele. Standart bedenler bu yapıya uymuyor; özel dikim ya da belirli markalar zorunlu hale geliyor. Yaz aylarında dışarı çıkmak, spor yapmak ve hatta yürümek bile dikkat çekme kaygısıyla iç içe geçiyor. Fiziksel rahatsızlık zamanla psikolojik bir yük haline geliyor. Bu noktada operasyonlar bir zorunluluk haline geliyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
