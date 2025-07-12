İTÜ Mezuniyet Töreninde Rektörün Konuşmasını Protesto Eden Öğrencilere Aileler Alkışlarla Destek Verdi

Bildiğiniz üzere ülkemizde pek çok üniversitede rektörler ani bir kararla görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Bu üniversiteler genel olarak ülkenin önde gelen üniversiteleriydi. Hem okulun öğrencileri hem öğretim görevlileri bu durumu ilk günden beri protesto ediyor. Protestolar mezuniyet törenlerinde de sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde de kayyum atamasına karşı protestolar düzenlendi. Öğrenciler, rektör konuşma yaparken sırtlarını dönerek “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Çocuklarının mezuniyet törenine katılan aileler ise çocuklarını alkışlarla destekledi.