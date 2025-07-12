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İTÜ Mezuniyet Töreninde Rektörün Konuşmasını Protesto Eden Öğrencilere Aileler Alkışlarla Destek Verdi

İTÜ Mezuniyet Töreninde Rektörün Konuşmasını Protesto Eden Öğrencilere Aileler Alkışlarla Destek Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 23:25 Son Güncelleme: 13.07.2025 - 00:12

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Bildiğiniz üzere ülkemizde pek çok üniversitede rektörler ani bir kararla görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Bu üniversiteler genel olarak ülkenin önde gelen üniversiteleriydi. Hem okulun öğrencileri hem öğretim görevlileri bu durumu ilk günden beri protesto ediyor. Protestolar mezuniyet törenlerinde de sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde de kayyum atamasına karşı protestolar düzenlendi. Öğrenciler, rektör konuşma yaparken sırtlarını dönerek “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Çocuklarının mezuniyet törenine katılan aileler ise çocuklarını alkışlarla destekledi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olmuştu?

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesi ile mezun olan Doruk Dörücü mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı tarafından atanan kayyum rektörü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla diplomasını yırttı.“Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım.” diyen Dörücü bu hareketi sonrası “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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