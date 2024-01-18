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İşten Çıkarıldıktan Sonra En Büyük Hayali Olan Kuzey Işıklarını Görmeye Giden Adam

İşten Çıkarıldıktan Sonra En Büyük Hayali Olan Kuzey Işıklarını Görmeye Giden Adam

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 10:40

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Dijital İçerik Üretici Emre Kaan Erdoğan, en büyük hayali olan Kuzey Işıklarını görmeye gittiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İşten çıkarıldığını ve kötü bir yıl geçirdiğini belirten Emre Kaan Erdoğan, 8 Ocak'ta başladığı yolculuğunun gün gün sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İşten çıkarıldığını ve kötü bir yıl geçirdiğini belirten Emre Kaan Erdoğan, 8 Ocak'ta başladığı yolculuğunun gün gün sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Buz gibi havada Kuzey Işıklarını görmeyi bekleyen Emre Kaan, ilk iki gün havadan dolayı göremediği Kuzey Işıklarını üçüncü günde yaşadığı mucizevi olay ile görmeyi başardı.

Buz gibi havada Kuzey Işıklarını görmeyi bekleyen Emre Kaan, ilk iki gün havadan dolayı göremediği Kuzey Işıklarını üçüncü günde yaşadığı mucizevi olay ile görmeyi başardı.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren adamın o videosu ise viral oldu: 👇

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