Koca Dağı İki Parçaya Ayırıp İçinden Gemi Geçirdiler: Kıtaları Birbirinden Ayırıyor
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Atlas ve Pasifik okyanuslarını birleştirmek amacıyla Panama'da yürütülen kanal projesinde, Continental Divide sıradağları dinamitle yarıldı. Gaillard Yarığı adı verilen yaklaşık 13 kilometrelik yapay kanyon, okyanus aşırı yük gemilerinin dağın içinden geçmesini sağlıyor.
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Kaynak: Britannica
Panama Kanalı inşaatında mühendislerin karşısına çıkan en büyük engel, kıtayı boydan boya kesen dağ silsilesi oldu.
On binlerce işçi, buhar kepçeleri ve tonlarca dinamitle masif kaya kütlesini ikiye yardı.
Heyelanlara rağmen çalışmalar durdurulmadı ve açılan kanyon suyla dolduruldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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