Koca Dağı İki Parçaya Ayırıp İçinden Gemi Geçirdiler: Kıtaları Birbirinden Ayırıyor

Kazı sürerken yamaçlarda meydana gelen toprak kaymaları, milyonlarca metreküp kaya ve balçığın açılan koridora geri dolmasına yol açtı. Mühendislik ekipleri, sürekli tekrarlanan heyelanlara ve zorlu zemin koşullarına rağmen çalışmayı durdurmadı.

Dağın merkezi tabana kadar boşaltıldıktan sonra kanyon yatağı planlandığı şekilde suyla dolduruldu. Böylece tonlarca yük taşıyan okyanus aşırı ticaret gemileri, dağın içinden doğrudan geçiş yapabildi. Britannica'ya göre bölgedeki yamaçlarda heyelanlar kanal yapıldığından bu yana zaman zaman sorun olmaya devam ediyor.