article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Koca Dağı İki Parçaya Ayırıp İçinden Gemi Geçirdiler: Kıtaları Birbirinden Ayırıyor

Koca Dağı İki Parçaya Ayırıp İçinden Gemi Geçirdiler: Kıtaları Birbirinden Ayırıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atlas ve Pasifik okyanuslarını birleştirmek amacıyla Panama'da yürütülen kanal projesinde, Continental Divide sıradağları dinamitle yarıldı. Gaillard Yarığı adı verilen yaklaşık 13 kilometrelik yapay kanyon, okyanus aşırı yük gemilerinin dağın içinden geçmesini sağlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Britannica

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Panama Kanalı inşaatında mühendislerin karşısına çıkan en büyük engel, kıtayı boydan boya kesen dağ silsilesi oldu.

Panama Kanalı inşaatında mühendislerin karşısına çıkan en büyük engel, kıtayı boydan boya kesen dağ silsilesi oldu.

İki okyanus arasında doğrudan bir su yolu oluşturabilmek için doğal su seviyesini aşan dağ kütlesinin mekanik yöntemlerle kesilmesine karar verildi. Atlas ile Pasifik okyanuslarını en kısa rotadan buluşturmayı hedefleyen projede, Continental Divide sıradağlarının geçit vermeyen yapısına karşı kapsamlı bir kazı planı uygulandı.

On binlerce işçi, buhar kepçeleri ve tonlarca dinamitle masif kaya kütlesini ikiye yardı.

On binlerce işçi, buhar kepçeleri ve tonlarca dinamitle masif kaya kütlesini ikiye yardı.

Çalışmalarda on binlerce işçi görev aldı. Devasa buhar kepçeleri ve tonlarca dinamit kullanılarak kaya kütlesi ortadan ikiye yarıldı. Gaillard (Culebra) Yarığı adı verilen yapay vadi yaklaşık 13 kilometre boyunca uzanarak bölgenin jeolojik yapısını kalıcı olarak değiştirdi.

Britannica'ya göre kanalın bu bölümü Gamboa'dan başlıyor, Continental Divide'dan geçerek Pedro Miguel Kilitleri'ne kadar uzanıyor. Kanal yatağının ortalama derinliği yaklaşık 13 metre.

Heyelanlara rağmen çalışmalar durdurulmadı ve açılan kanyon suyla dolduruldu.

Heyelanlara rağmen çalışmalar durdurulmadı ve açılan kanyon suyla dolduruldu.

Kazı sürerken yamaçlarda meydana gelen toprak kaymaları, milyonlarca metreküp kaya ve balçığın açılan koridora geri dolmasına yol açtı. Mühendislik ekipleri, sürekli tekrarlanan heyelanlara ve zorlu zemin koşullarına rağmen çalışmayı durdurmadı.

Dağın merkezi tabana kadar boşaltıldıktan sonra kanyon yatağı planlandığı şekilde suyla dolduruldu. Böylece tonlarca yük taşıyan okyanus aşırı ticaret gemileri, dağın içinden doğrudan geçiş yapabildi. Britannica'ya göre bölgedeki yamaçlarda heyelanlar kanal yapıldığından bu yana zaman zaman sorun olmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın