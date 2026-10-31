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Kiremit Çatıların Devri Bitiyor: Yeni Malzeme Kışın Evleri Sıcak Tutuyor

Kiremit Çatıların Devri Bitiyor: Yeni Malzeme Kışın Evleri Sıcak Tutuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:12
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Bazı ülkelerde müstakil konut ve yazlık sahipleri, geleneksel asbestli çimento levhalar yerine giderek daha fazla ondulin ve trapez sac tercih ediyor. Çatı yenileme süreçlerinde öne çıkan iki malzeme maliyet, ağırlık, dayanıklılık ve montaj açısından farklı özellikler taşıyor.

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Bitüm emdirilmiş selüloz liflerinden üretilen ondulin, hafif yapısıyla çatı iskeletine binen yükü azaltıyor.

Bitüm emdirilmiş selüloz liflerinden üretilen ondulin, hafif yapısıyla çatı iskeletine binen yükü azaltıyor.

Ondulin levhalar, bitüm emdirilmiş selüloz liflerinden üretiliyor. Hafif yapısıyla özellikle taşıyıcı sistemi zayıf olan eski yapılarda çatı iskeletine binen yükü azaltmasıyla biliniyor.

Üretici Onduline'a göre levhalar metal içermediği için korozyona dayanıklı ve kıyı bölgelerindeki projelerde kullanılabiliyor. Şirket, levhaların metal çatıya göre yaklaşık 4 kat daha sessiz olduğunu da belirtiyor.

Trapez sac, çinko ve polimer katmanlarla korunuyor, geniş renk ve form seçenekleri sunuyor.

Trapez sac, çinko ve polimer katmanlarla korunuyor, geniş renk ve form seçenekleri sunuyor.

Trapez sac, çelik sacın dalgalı veya trapez formda işlenmesiyle elde ediliyor. Korozyona karşı çinko ve polimer katmanlarla korunan malzeme, dayanıklılığı ve geniş renk ve form seçenekleriyle hem yazlık hem de kalıcı konutlarda kullanılıyor.

Montaj sırasında koruyucu katmanın zarar görmemesi korozyon riskini önlemek açısından önem taşıyor. Güneş ısınmasına ve yağmur sesine karşı yalıtım ile doğru lata hesabının yapılması gerekiyor.

Çatı maliyetini yalnızca levha fiyatı değil, lata, bağlantı elemanları, nakliye ve montaj giderleri belirliyor.

Çatı maliyetini yalnızca levha fiyatı değil, lata, bağlantı elemanları, nakliye ve montaj giderleri belirliyor.

Uzman değerlendirmelerine göre toplam bütçe, malzeme kalınlığına, üreticiye, koruyucu kaplamanın niteliğine ve çatı mimarisinin karmaşıklığına göre şekilleniyor. Kolay işlenebilirlik ve hafifliğin öncelikli olduğu durumlarda ondulin, dayanıklılık, uzun ömür ve görsel çeşitlilik arandığında ise trapez sac tercih ediliyor.

Çatı yenileme öncesinde mevcut mertek ve taşıyıcı sistemlerin kontrol edilmesi, yeni kaplamanın doğrudan eski malzemenin üzerine uygulanacağı durumlarda ise yapının durumunun ayrıntılı analiz edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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