Kiremit Çatıların Devri Bitiyor: Yeni Malzeme Kışın Evleri Sıcak Tutuyor
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Bitüm emdirilmiş selüloz liflerinden üretilen ondulin, hafif yapısıyla çatı iskeletine binen yükü azaltıyor.
Trapez sac, çinko ve polimer katmanlarla korunuyor, geniş renk ve form seçenekleri sunuyor.
Çatı maliyetini yalnızca levha fiyatı değil, lata, bağlantı elemanları, nakliye ve montaj giderleri belirliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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