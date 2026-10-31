Kiremit Çatıların Devri Bitiyor: Yeni Malzeme Kışın Evleri Sıcak Tutuyor

Trapez sac, çelik sacın dalgalı veya trapez formda işlenmesiyle elde ediliyor. Korozyona karşı çinko ve polimer katmanlarla korunan malzeme, dayanıklılığı ve geniş renk ve form seçenekleriyle hem yazlık hem de kalıcı konutlarda kullanılıyor.

Montaj sırasında koruyucu katmanın zarar görmemesi korozyon riskini önlemek açısından önem taşıyor. Güneş ısınmasına ve yağmur sesine karşı yalıtım ile doğru lata hesabının yapılması gerekiyor.