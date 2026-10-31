Kayseri'de Yük Treninde Nitrik Asit Taşıyan Vagonda Sızıntı Tespit Edildi
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Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı tren, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler vagonlardan birinde sızıntı fark etti. Bildirim üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler trendeki bütün vagonları kontrol etti.
Sızıntı nitrik asit vagonunda tespit edildi.
Ekipler tüm vagonları kontrol etti.
Sızıntılı vagon karantinaya alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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