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Kayseri'de Yük Treninde Nitrik Asit Taşıyan Vagonda Sızıntı Tespit Edildi

Kayseri'de Yük Treninde Nitrik Asit Taşıyan Vagonda Sızıntı Tespit Edildi

Kayseri
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 22:55
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Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı tren, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler vagonlardan birinde sızıntı fark etti. Bildirim üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler trendeki bütün vagonları kontrol etti.

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Sızıntı nitrik asit vagonunda tespit edildi.

Sızıntı nitrik asit vagonunda tespit edildi.

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı tren, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştı. Garda görevliler, nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit etti. Sızıntının fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

Ekipler tüm vagonları kontrol etti.

Ekipler tüm vagonları kontrol etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler, sızıntı ihtimaline karşı trende bulunan bütün vagonları kontrol etti. Müdahale, trenin Kayseri'ye ulaştığı Boğazköprü Tren Garı'nda yapıldı.

Sızıntılı vagon karantinaya alındı.

Sızıntılı vagon karantinaya alındı.

Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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