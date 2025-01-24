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İstanbul Fatih’te Tramvayda Kadın Yolcuyu Rahatsız Eden Adam, Yolcular Tarafından Darp Edildi

İstanbul Fatih’te Tramvayda Kadın Yolcuyu Rahatsız Eden Adam, Yolcular Tarafından Darp Edildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 17:22

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir tramvay yolculuğu sırasında, iddiaya göre bir adam, kadın bir yolcuyu rahatsız etti. Olay, tramvayda bulunan diğer yolcuların tepkisini çekti. Aralarında kadın yolcuların da bulunduğu bir grup, adamın hareketlerine tepki göstererek tramvaydan dışarı attı.

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Kadın yolcuyu rahatsız eden adamın davranışları, kısa sürede diğer yolcuların dikkatini çekti.

Kadın yolcuyu rahatsız eden adamın davranışları, kısa sürede diğer yolcuların dikkatini çekti.

Yolcular, adamı tramvaydan yaka paça dışarı atıp darp ettiler. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolcular, adamı tramvaydan yaka paça dışarı atıp darp ettiler. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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palpito777

Elinize sağlık, pelerinsiz kahramanlar (:

Diğdem Çakır

Oh çok güzel yapmışlar. Biraz daha vursalardı keske.

sinan

kız çok iyi daldı :D