İstanbul Fatih’te Tramvayda Kadın Yolcuyu Rahatsız Eden Adam, Yolcular Tarafından Darp Edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir tramvay yolculuğu sırasında, iddiaya göre bir adam, kadın bir yolcuyu rahatsız etti. Olay, tramvayda bulunan diğer yolcuların tepkisini çekti. Aralarında kadın yolcuların da bulunduğu bir grup, adamın hareketlerine tepki göstererek tramvaydan dışarı attı.