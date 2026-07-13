İspanya'daki Geleneksel Boğa Koşusu'nda Yere Düşen Bir Kişi Yürekleri Ağızlara Getirdi

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İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin festivali her sene olduğu gibi bu sene de dev bir kalabalığa sahne oldu. Geleneksel beyaz kıyafetleri ve kırmızı fularlarıyla dar sokakları dolduran yüzlerce kişinin boğaların önünde koştuğu anlara ait video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fakat festivalde korkulan oldu.
Koşu esnasında dengesini kaybederek düşen ve boğaların darbelerine maruz kalan bir genç, görevliler tarafından kurtarıldı. Hem boğalar hem insanlar tarafından ezilmekten son anda kurtulan gencin o anları festivalin en çok konuşulan olayı oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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