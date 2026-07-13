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İspanya'daki Geleneksel Boğa Koşusu'nda Yere Düşen Bir Kişi Yürekleri Ağızlara Getirdi

İspanya'daki Geleneksel Boğa Koşusu'nda Yere Düşen Bir Kişi Yürekleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 12:50 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 13:12

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İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin festivali her sene olduğu gibi bu sene de dev bir kalabalığa sahne oldu. Geleneksel beyaz kıyafetleri ve kırmızı fularlarıyla dar sokakları dolduran yüzlerce kişinin boğaların önünde koştuğu anlara ait video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fakat festivalde korkulan oldu. 

Koşu esnasında dengesini kaybederek düşen ve boğaların darbelerine maruz kalan bir genç, görevliler tarafından kurtarıldı. Hem boğalar hem insanlar tarafından ezilmekten son anda kurtulan gencin o anları festivalin en çok konuşulan olayı oldu.

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Gerekli uyarılar yapılıyor.

Gerekli uyarılar yapılıyor.

San Fermin gibi festivallerde düzenlenen boğa koşuları, her yıl binlerce macera tutkununu Pamplona sokaklarına çekiyor. Ancak bu dar sokaklarda tonlarca ağırlıktaki kızgın hayvanlarla birlikte koşmak, eğlenceden ziyade ciddi hayati riskleri beraberinde getiriyor. Videoda yerde hareketsiz kalan yarışmacının durumu, bu etkinliğin bir anlık hata veya dikkatsizlik durumunda nasıl bir felakete dönüşebileceğini açıkça kanıtlıyor. Genel olarak düşmemek ya da düştükten sonra kazayı en az hasarla atlatmak için neler yapabileceğiniz konusunda uyarılar yapılsa da, her şey elbette planlandığı gibi gitmeyebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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