İrem Derici'nin Dansı Hem Sahneyi Hem de Sosyal Medyayı Salladı!

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve dobra tavrıyla sık sık gündemde olan İrem Derici, son olarak sahne performansıyla adından yine söz ettirdi. Aşk haberleriyle de magazin dünyasında sıkça yer bulan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir mekanda sergilediği dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sahnede sergilediği enerjik dansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.