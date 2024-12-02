onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İrem Derici'nin Dansı Hem Sahneyi Hem de Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Derici'nin Dansı Hem Sahneyi Hem de Sosyal Medyayı Salladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 20:42

İçerik Devam Ediyor

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve dobra tavrıyla sık sık gündemde olan İrem Derici, son olarak sahne performansıyla adından yine söz ettirdi. Aşk haberleriyle de magazin dünyasında sıkça yer bulan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir mekanda sergilediği dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sahnede sergilediği enerjik dansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İrem Derici, sahnedeki etkileyici dans performansıyla sosyal medyayı öyle bir salladı ki ünlü şarkıcı her alanda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İrem Derici, sahnedeki etkileyici dans performansıyla sosyal medyayı öyle bir salladı ki ünlü şarkıcı her alanda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Her hareketiyle konuşulmaya devam eden sanatçının bu sahne performansı epey konuşulacağa benziyor!

Her hareketiyle konuşulmaya devam eden sanatçının bu sahne performansı epey konuşulacağa benziyor!

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın