Kahve Tercihlerine Göre Sana Bir Sonbahar Rotası Öneriyoruz!

Senin sonbahar rotan Kapadokya! Sen kahveni içerken aynı zamanda yeni bir şeyler görmek, keşfetmek ve bol bol fotoğraf çekmek isteyenlerdensin. Peribacaları, vadiler, taş oteller ve sabahın erken saatlerindeki o eşsiz manzara senin sonbahar beklentilerini fazlasıyla karşılayabilir. Üstelik burada sıradan bir kahve molası bile güzel bir manzaraya dönüşebiliyor. Bir gün vadilerde yürüyüp diğer gün küçük bir kafede saatlerce oturabilirsin. Senin tatil anlayışında biraz hareket olması şart ama günün sonunda güzel bir kahveyle manzarayı izlemek de işin olmazsa olmazı.