Kahve Tercihlerine Göre Sana Bir Sonbahar Rotası Öneriyoruz!
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Sonbaharın serin havası, kahvenin mis gibi kokusu ve kaçıp gitme isteği... Peki senin kahve zevkine en çok hangi sonbahar rotası yakışıyor? Soruları cevapla, kahve tercihlerini analiz edelim ve sana ruhuna göre bir sonbahar kaçamağı önerelim!
1. Günün ilk kahvesini seç bakalım!
2. Kahveni nasıl içmeyi seviyorsun peki?
3. Sonbahar denince aklına ilk hangi görüntü geliyor?
4. Burası mühim! Kahvenin yanında hangisi olsa yüzün güler?
5. Kahveni nerede içsen daha mutlu olursun?
6. Yağmurlu bir sonbahar gününde hangisini yapmak istersin?
7. Kahveni hazırlarken hangisi senin için daha önemli?
8. Son olarak bu kahvelerden birini seç bakalım!
Abant/Bolu!
Bozcaada!
Safranbolu!
Kapadokya!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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