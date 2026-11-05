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Kahve Tercihlerine Göre Sana Bir Sonbahar Rotası Öneriyoruz!

etiket Kahve Tercihlerine Göre Sana Bir Sonbahar Rotası Öneriyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
05.11.2026 - 13:26
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Sonbaharın serin havası, kahvenin mis gibi kokusu ve kaçıp gitme isteği... Peki senin kahve zevkine en çok hangi sonbahar rotası yakışıyor? Soruları cevapla, kahve tercihlerini analiz edelim ve sana ruhuna göre bir sonbahar kaçamağı önerelim!

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1. Günün ilk kahvesini seç bakalım!

2. Kahveni nasıl içmeyi seviyorsun peki?

3. Sonbahar denince aklına ilk hangi görüntü geliyor?

4. Burası mühim! Kahvenin yanında hangisi olsa yüzün güler?

5. Kahveni nerede içsen daha mutlu olursun?

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6. Yağmurlu bir sonbahar gününde hangisini yapmak istersin?

7. Kahveni hazırlarken hangisi senin için daha önemli?

8. Son olarak bu kahvelerden birini seç bakalım!

Abant/Bolu!

Abant/Bolu!

Senin sonbahar rotan Abant! Kahveni eline alıp göl manzarasına karşı saatlerce oturmak, sararmış yaprakların arasında yürümek ve dünyanın geri kalanıyla birkaç saatliğine bağlantıyı kesmek sana fazlasıyla iyi gelecek. Senin için seyahat etmek zihni biraz susturmak anlamına geliyor. Özellikle orman, göl ve serin hava üçlüsü sende tehlikeli derecede huzurlu bir etki yaratıyor. Yanına birkaç kitap alıp sakin bir konaklama yeri seçersen, sonbaharın bütün ruhunu yakalayabilirsin.

Bozcaada!

Bozcaada!

Senin rotan Bozcaada! Deniz havası, taş sokaklar, küçük kafeler ve uzun yürüyüşler tam olarak senin sonbahar enerjine hitap ediyor. Çok kalabalık olmayan bir dönemde adayı keşfetmek, kahveni alıp sokaklarda amaçsızca dolaşmak ve güzel bir yerde oturup etrafı izlemek sana göre. Sen seyahatte biraz keşif, biraz keyif, biraz da estetik arıyorsun. Üstelik gün batımında elinde kahveyle denize bakarken birkaç fotoğraf çekmemek için kendini zor tutabilirsin. Kısacası senin sonbaharın biraz romantik, biraz özgür ve bolca deniz kokulu.

Safranbolu!

Safranbolu!

Senin sonbahar rotan Safranbolu! Taş sokaklar, tarihi evler, küçük kahveciler ve ağır ağır geçirilen günler senin ruhuna fazlasıyla uyuyor. Büyük şehirlerin hızından uzaklaşıp birkaç gün boyunca hiçbir yere yetişmemek sana tahmin ettiğinden daha iyi gelebilir. Sabah güzel bir kahve içip eski sokaklarda dolaşmak, ardından yöresel bir şeyler yemek ve akşamı sakin bir kafede geçirmek tam senlik. Senin için iyi bir tatilin illa macera dolu olması gerekmiyor. Bazen güzel bir sokakta yürümek ve kahveni yudumlarken etrafı seyretmek bütün tatil ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kapadokya!

Kapadokya!

Senin sonbahar rotan Kapadokya! Sen kahveni içerken aynı zamanda yeni bir şeyler görmek, keşfetmek ve bol bol fotoğraf çekmek isteyenlerdensin. Peribacaları, vadiler, taş oteller ve sabahın erken saatlerindeki o eşsiz manzara senin sonbahar beklentilerini fazlasıyla karşılayabilir. Üstelik burada sıradan bir kahve molası bile güzel bir manzaraya dönüşebiliyor. Bir gün vadilerde yürüyüp diğer gün küçük bir kafede saatlerce oturabilirsin. Senin tatil anlayışında biraz hareket olması şart ama günün sonunda güzel bir kahveyle manzarayı izlemek de işin olmazsa olmazı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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