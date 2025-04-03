İngiltere'deki aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage halkla bir araya geldiği sırada, bir berber dükkanı dikkat çekti. İlk kez Türk olmayan bir berber gördüğünü söyleyen Farage 'Vergi ödeyen bir berber!' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Nigel Farage'ın o anlarına 'İngiliz Ümit Özdağ' yorumları yapıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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