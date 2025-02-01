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İhraç Edilen Teğmenin Babası Bu Sözlerle İsyan Etmiş: "Ne Kabahati Var Benim Oğlumun?"

İhraç Edilen Teğmenin Babası Bu Sözlerle İsyan Etmiş: "Ne Kabahati Var Benim Oğlumun?"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 13:48

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak Subaylık Yemini eden ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmen ve 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi. 

İhraç kararına tepkiler çığ gibi büyüdü. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, geçen aylarda teğmenlerden birinin babasının kendisine söylediklerini aktardı. Teğmen babası Çömez’e, “Ne yaptı benim oğlum, ne kabahati var? Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım” sözleriyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen beş teğmen ihraç edildi. "Emre itaatsizlik yok" diyen 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen beş teğmen ihraç edildi. "Emre itaatsizlik yok" diyen 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Teğmen Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın ihraç edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçen aylarda Sözcü TV yayınına katıldığı anları paylaştı. Çömez, teğmenlerden birisinin babasıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçen aylarda Sözcü TV yayınına katıldığı anları paylaştı. Çömez, teğmenlerden birisinin babasıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.
twitter.com

"Oğlum devletine, milletine, Atatürk'üne bağlı."

"Oğlum devletine, milletine, Atatürk'üne bağlı."

İYİ Partili Çömez, teğmen babasının 'Ne yaptı benim oğlum, ne kabahati var? Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım. Benim oğlum devletine, milletine, Atatürk’üne bağlı, bu mu suçu?' sözleriyle isyan ettiğini açıkladı.

Çömez'in geçen aylarda yayında söylediği sözler şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Son bir iki senedir bir-iki adam yüzünden bu ülkede yaşamak çekilmez oldu. Gittikçe de daha beter olacak, tünelin ucunda ışık da görünmüyor.