İhraç Edilen Teğmenin Babası Bu Sözlerle İsyan Etmiş: "Ne Kabahati Var Benim Oğlumun?"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak Subaylık Yemini eden ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmen ve 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi.

İhraç kararına tepkiler çığ gibi büyüdü. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, geçen aylarda teğmenlerden birinin babasının kendisine söylediklerini aktardı. Teğmen babası Çömez’e, “Ne yaptı benim oğlum, ne kabahati var? Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım” sözleriyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi.