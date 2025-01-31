Gazeteci Cem Küçük'ün Teğmenlerin İhracına Yaptığı Yoruma Tepkiler Çığ Gibi Yağdı

Beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesi kararına tepki yağıyor. Pek çok kişi bu kararın hukuksuz olduğunu dile getirirken teğmenlerin ihracına destek verenlerin sayısı da oldukça fazla. Kara Harp Okulu mezuniyetinde ettikleri yemin nedeniyle teğmenlerin ihraç kararına destek gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, X hesabından 'Beş teğmenin TSK’dan ihracı yerindedir. Doğru karar' mesajını paylaştı.

Küçük'ün paylaşımına yorum yağdı.