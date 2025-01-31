Gazeteci Cem Küçük'ün Teğmenlerin İhracına Yaptığı Yoruma Tepkiler Çığ Gibi Yağdı
Gazeteci Cem Küçük'ün Teğmenlerin İhracına Yaptığı Yoruma Tepkiler Çığ Gibi Yağdı
Beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesi kararına tepki yağıyor. Pek çok kişi bu kararın hukuksuz olduğunu dile getirirken teğmenlerin ihracına destek verenlerin sayısı da oldukça fazla. Kara Harp Okulu mezuniyetinde ettikleri yemin nedeniyle teğmenlerin ihraç kararına destek gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, X hesabından 'Beş teğmenin TSK’dan ihracı yerindedir. Doğru karar' mesajını paylaştı.
Küçük'ün paylaşımına yorum yağdı.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ettikleri yemin nedeniyle beş teğmen TSK'dan ihraç edildi. Teğmenlerin ihraç edilmesi büyük tepki çekerken kararı destekleyenler de oldu. İhraç kararını destekleyenlerden birisi de gazeteci Cem Küçük.
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Küçük, X hesabından "Beş teğmenin TSK’dan ihracı yerindedir. Doğru karar" mesajını paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tepkilerden bazıları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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