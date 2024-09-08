İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Teğmenlere Destek: “Ebedi Başkomutanına Teşekkür Ediyorlar Bunun Neresi Suç?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, teğmenlerin mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililerin açıklamalarına tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlerin yeminiyle ilgili, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek." şeklinde konuşmuştu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra X'te yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.
İmamoğlu, konuşmasında da teğmenlere destek vererek, “Ebedi başkomutanlarına teşekkür ediyorlar, bunun neresi suç? Atatürk'e saygı göstermekten iş çıkarmaya çalışmanın amacı nedir? Bugün, o teğmenlerin içindeki parlayan ışığı söndürdünüz.” dedi.
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