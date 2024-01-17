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Hukukçu Hacıbektaşoğlu’dan Emeklileri Kızdıracak Sözler: 'Taşradaysan Her Şeyi Yarı Fiyatına Alıyorsun Zaten'

Hukukçu Hacıbektaşoğlu’dan Emeklileri Kızdıracak Sözler: 'Taşradaysan Her Şeyi Yarı Fiyatına Alıyorsun Zaten'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 09:59

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Habertürk TV'de Sena Alkan'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu sözleriyle tepki çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün emekli maaş zammını açıklaması ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının konuşulduğu programda Hacıbektaşoğlu, “Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün emekli maaş zammını açıklaması ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının konuşulduğu programda Hacıbektaşoğlu, “Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" dedi.

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu’nun emekli vatandaşlar hakkındaki o sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu’nun emekli vatandaşlar hakkındaki o sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte tepki çeken o sözler: 👇

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