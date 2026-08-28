Hollanda’da Çalışan Türk Vatandaşı, Kendisine Yapılan Irkçılığı ve Şirketin Akılalmaz İhmalini Anlattı

Ukrayna asıllı bir çalışma arkadaşının doğrudan Türk kültürünü ve kimliğini hedef alan hakaretlerine uğrayan kadın, hakkını ararken şirket yönetiminin bürokratik oyunlarına takıldı.

İddialara göre olay, Ukraynalı personelin Türk kültürünü 'aşağı bir kültür' olarak nitelendirmesiyle patlak verdi. Bu çirkin sözlü saldırı karşısında sessiz kalmayan mağdur çalışan, meslektaşını yüz yüze iki kez uyardı. Uyarıların hiçbir şekilde dikkate alınmaması ve aynı çirkin ifadelerin üç kez üst üste tekrarlanması üzerine durum derhal İnsan Kaynakları departmanına rapor edildi. Şirket yetkilileri konuyla acilen ilgileneceklerini vaat etmelerine rağmen, tam bir ay boyunca dosyayı sümen altı ederek hiçbir somut adım atmadı.

Dört haftalık derin sessizliğin ardından adaletin sağlanması için yeniden yönetimin kapısını çalan Türk kadın, bu kez şikayet edilen personelin tüm suçlamaları inkar ettiği gerçeğiyle yüzleşti. Yaşanan diyalogları kanıtlamak amacıyla iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep eden çalışana verilen cevap ise olayın üstünün örtüldüğü şüphelerini güçlendirdi. İnsan Kaynakları, sistemdeki görüntülerin yedi gün içinde otomatik olarak silindiğini söyleyerek talebi geri çevirdi.