Hollanda’da Çalışan Türk Vatandaşı, Kendisine Yapılan Irkçılığı ve Şirketin Akılalmaz İhmalini Anlattı

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Hollanda’da özel bir şirkette görev yapan Türk kadın çalışan, Ukraynalı meslektaşının ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. İnsan Kaynakları departmanının süreci bilerek uzatması yüzünden kamera delillerinin silindiğini belirten mağdur kadın, olayın sadece basit bir sözlü uyarıyla kapatılmasına isyan etti.
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Hollanda'da çalışan bir gurbetçi, iş yerinde karşılaştığı ırkçılık ve sonrasında şirket yönetiminin sergilediği kayıtsızlık nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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