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Hollanda’da Çalışan Türk Vatandaşı, Kendisine Yapılan Irkçılığı ve Şirketin Akılalmaz İhmalini Anlattı

Hollanda’da Çalışan Türk Vatandaşı, Kendisine Yapılan Irkçılığı ve Şirketin Akılalmaz İhmalini Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 12:10

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Hollanda’da özel bir şirkette görev yapan Türk kadın çalışan, Ukraynalı meslektaşının ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. İnsan Kaynakları departmanının süreci bilerek uzatması yüzünden kamera delillerinin silindiğini belirten mağdur kadın, olayın sadece basit bir sözlü uyarıyla kapatılmasına isyan etti.

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Hollanda'da çalışan bir gurbetçi, iş yerinde karşılaştığı ırkçılık ve sonrasında şirket yönetiminin sergilediği kayıtsızlık nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Hollanda'da çalışan bir gurbetçi, iş yerinde karşılaştığı ırkçılık ve sonrasında şirket yönetiminin sergilediği kayıtsızlık nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Ukrayna asıllı bir çalışma arkadaşının doğrudan Türk kültürünü ve kimliğini hedef alan hakaretlerine uğrayan kadın, hakkını ararken şirket yönetiminin bürokratik oyunlarına takıldı.

İddialara göre olay, Ukraynalı personelin Türk kültürünü 'aşağı bir kültür' olarak nitelendirmesiyle patlak verdi. Bu çirkin sözlü saldırı karşısında sessiz kalmayan mağdur çalışan, meslektaşını yüz yüze iki kez uyardı. Uyarıların hiçbir şekilde dikkate alınmaması ve aynı çirkin ifadelerin üç kez üst üste tekrarlanması üzerine durum derhal İnsan Kaynakları departmanına rapor edildi. Şirket yetkilileri konuyla acilen ilgileneceklerini vaat etmelerine rağmen, tam bir ay boyunca dosyayı sümen altı ederek hiçbir somut adım atmadı.

Dört haftalık derin sessizliğin ardından adaletin sağlanması için yeniden yönetimin kapısını çalan Türk kadın, bu kez şikayet edilen personelin tüm suçlamaları inkar ettiği gerçeğiyle yüzleşti. Yaşanan diyalogları kanıtlamak amacıyla iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep eden çalışana verilen cevap ise olayın üstünün örtüldüğü şüphelerini güçlendirdi. İnsan Kaynakları, sistemdeki görüntülerin yedi gün içinde otomatik olarak silindiğini söyleyerek talebi geri çevirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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