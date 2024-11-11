Her Şey Dört Öğrencinin Bisikletle Çorba İçmeye Gitmesiyle Başladı: Bir Gecede 400 Bin Kişi Sokağa Çıktı!

Her şey Çin’in Henan bölgesinde dört öğrencinin bir gece bisikletleriyle mantı çorbası içmeye gitmesiyle başladı. Bu etkinliklerini sosyal medyadan paylaşan gençler bir akım yarattı. Doğaçlama başlayan yolculuk bir gecede 100 bin kişinin bisikletle çorbacıya gitme akımına dönüştü. 100 bin kişi giderek arttı ve 400 bin kişiye ulaştığı iddia edildi. Geceleri yollarda uzun bisiklet kuyrukları oluştu, trafik durma noktasına geldi. Hal böyle olunca kentte bazı yolların bisikletlilere kapatılması kararı alındı.
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Çin’de yaşayan dört öğrenci ülkeye özgü bir mantı çorbası içmek istedikleri için bisikletleriyle 50 kilometre yol katettiler. İşte tüm hikaye burada başladı…
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Öğrenciler doğaçlama başlayan bu yolculuklarına sosyal medya hesaplarından başladı. Ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu.
Gençler bu yolculuğa bisikletleriyle -kimisi de bisiklet kiralayarak- katıldı. Ve bir anda dört öğrenciyle başlayan gece bisikleti sürmesi 100 bin kişiye ulaştı.
100 bin öğrenci artarak çoğaldı. İddialara göre sayı 400 bin kişiyi buldu. Henan Üniversitesi'nde öğrenci olan Liu Lulu, China Daily'ye konuştu. Liu Lulu, “Bu bir bisiklet turundan çok daha fazlasıydı” dedi.
Gençlerin bisiklet akımı videoları sosyal medyada viral oldu. Yüz binlerce kişi Zhengzhou kentine bisikletle akın etti.
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Trafik böyle kilitlendi!👇🏻
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