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Her Şey Dört Öğrencinin Bisikletle Çorba İçmeye Gitmesiyle Başladı: Bir Gecede 400 Bin Kişi Sokağa Çıktı!

Her Şey Dört Öğrencinin Bisikletle Çorba İçmeye Gitmesiyle Başladı: Bir Gecede 400 Bin Kişi Sokağa Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 17:25

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Her şey Çin’in Henan bölgesinde dört öğrencinin bir gece bisikletleriyle mantı çorbası içmeye gitmesiyle başladı. Bu etkinliklerini sosyal medyadan paylaşan gençler bir akım yarattı. Doğaçlama başlayan yolculuk bir gecede 100 bin kişinin bisikletle çorbacıya gitme akımına dönüştü. 100 bin kişi giderek arttı ve 400 bin kişiye ulaştığı iddia edildi. Geceleri yollarda uzun bisiklet kuyrukları oluştu, trafik durma noktasına geldi. Hal böyle olunca kentte bazı yolların bisikletlilere kapatılması kararı alındı. 

Kaynak: The Guardian

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Çin’de yaşayan dört öğrenci ülkeye özgü bir mantı çorbası içmek istedikleri için bisikletleriyle 50 kilometre yol katettiler. İşte tüm hikaye burada başladı…

Çin’de yaşayan dört öğrenci ülkeye özgü bir mantı çorbası içmek istedikleri için bisikletleriyle 50 kilometre yol katettiler. İşte tüm hikaye burada başladı…

18 Haziran akşamında dört öğrenci Kafeing kentinde bulunan bir tür Çin mantısı çorbası içmek istedi. Öğrenciler bu yolculuklarını paylaşımlı bisikletlerle yapmak istedi ve tam 50 kilometre bisiklet sürdüler.

Öğrenciler doğaçlama başlayan bu yolculuklarına sosyal medya hesaplarından başladı. Ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu.

Öğrenciler doğaçlama başlayan bu yolculuklarına sosyal medya hesaplarından başladı. Ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu.

Paylaşım bir anda sosyal medyada viral oldu ve bisikletle gece atıştırması akımı başladı.

Gençler bu yolculuğa bisikletleriyle -kimisi de bisiklet kiralayarak- katıldı. Ve bir anda dört öğrenciyle başlayan gece bisikleti sürmesi 100 bin kişiye ulaştı.

Gençler bu yolculuğa bisikletleriyle -kimisi de bisiklet kiralayarak- katıldı. Ve bir anda dört öğrenciyle başlayan gece bisikleti sürmesi 100 bin kişiye ulaştı.

Metro istasyonlarında akım sonrası bisikletler tükendi. Bisikletleri park edecek yer kalmadı. Bunun sonucunda ise bazı bölgelerde yollar belirli saatlerde trafiğe kapatıldı.

100 bin öğrenci artarak çoğaldı. İddialara göre sayı 400 bin kişiyi buldu. Henan Üniversitesi'nde öğrenci olan Liu Lulu, China Daily'ye konuştu. Liu Lulu, “Bu bir bisiklet turundan çok daha fazlasıydı” dedi.

100 bin öğrenci artarak çoğaldı. İddialara göre sayı 400 bin kişiyi buldu. Henan Üniversitesi'nde öğrenci olan Liu Lulu, China Daily'ye konuştu. Liu Lulu, “Bu bir bisiklet turundan çok daha fazlasıydı” dedi.

“İnsanlar birlikte yokuş yukarı tırmanırken birlikte şarkı söylüyor ve birbirlerine tezahürat ediyorlardı. Gençlerin tutkusunu hissedebiliyordum. Ve bu bir bisiklet turundan çok daha fazlasıydı.'

Gençlerin bisiklet akımı videoları sosyal medyada viral oldu. Yüz binlerce kişi Zhengzhou kentine bisikletle akın etti.

Gençlerin bisiklet akımı videoları sosyal medyada viral oldu. Yüz binlerce kişi Zhengzhou kentine bisikletle akın etti.

Gelin hep birlikte o görüntülere bakalım👇🏻

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Trafik böyle kilitlendi!👇🏻

"Zhengzhou üniversite öğrencisi Kaifeng'e seyahat etmek için paylaşımlı bisikletlere bindi. Bugün, Henan Eyalet Hükümeti onları dersler için Zhengzhou'ya geri götürmek için acilen ücretsiz yüksek hızlı tren ayarladı."

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