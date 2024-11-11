Her Şey Dört Öğrencinin Bisikletle Çorba İçmeye Gitmesiyle Başladı: Bir Gecede 400 Bin Kişi Sokağa Çıktı!

Her şey Çin’in Henan bölgesinde dört öğrencinin bir gece bisikletleriyle mantı çorbası içmeye gitmesiyle başladı. Bu etkinliklerini sosyal medyadan paylaşan gençler bir akım yarattı. Doğaçlama başlayan yolculuk bir gecede 100 bin kişinin bisikletle çorbacıya gitme akımına dönüştü. 100 bin kişi giderek arttı ve 400 bin kişiye ulaştığı iddia edildi. Geceleri yollarda uzun bisiklet kuyrukları oluştu, trafik durma noktasına geldi. Hal böyle olunca kentte bazı yolların bisikletlilere kapatılması kararı alındı.

Kaynak: The Guardian