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'Hepimiz Müslüman Değil miyiz?' Diyerek Tepki Gösteren Dayı, Kelime-i Şehadet Getiremedi!

'Hepimiz Müslüman Değil miyiz?' Diyerek Tepki Gösteren Dayı, Kelime-i Şehadet Getiremedi!

Filistin Sokak Röportajı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 09:51

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'Medya Penceresi' isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında bir vatandaşın 3 ay önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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O vatandaş yaptığı sokak röportajında, Filistin'de insanlar ölüyorken Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının yapılmaması gerektiğini söylemişti.

O vatandaş yaptığı sokak röportajında, Filistin'de insanlar ölüyorken Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının yapılmaması gerektiğini söylemişti.

'Hepimiz bir olmak zorundayız, Çanakkale Savaşı'nda herkes bir oluyordu. Hepimiz Müslüman değil miyiz?' diyen o vatandaş, başka bir vatandaşın 'Kelime-i Şehadet getirir misin?' sorusu karşısında Kelime-i Şehadet getiremedi.

'Hepimiz bir olmak zorundayız, Çanakkale Savaşı'nda herkes bir oluyordu. Hepimiz Müslüman değil miyiz?' diyen o vatandaş, başka bir vatandaşın 'Kelime-i Şehadet getirir misin?' sorusu karşısında Kelime-i Şehadet getiremedi.

İşte o anlar: 👇

'Medya Penceresi' isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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Nuray

Her cuma bir ayet sallayanlar, bu durumdan oldukça memnun. 😁

sairsel

bu ahmaklar onların geçim kaynağı oldu, tabii memnun olacaklar 😁

mamamia

Ayy bilmiyorsunuz bari susun, kaç defa dedik o organ konuşma organı değil diye!

Demirel can

lan oğlum bu şekilde seni ancak akp ye alırlar cennete almazlar