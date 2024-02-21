'Hepimiz Müslüman Değil miyiz?' Diyerek Tepki Gösteren Dayı, Kelime-i Şehadet Getiremedi!

'Medya Penceresi' isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında bir vatandaşın 3 ay önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O vatandaş yaptığı sokak röportajında, Filistin'de insanlar ölüyorken Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının yapılmaması gerektiğini söylemişti.
'Hepimiz bir olmak zorundayız, Çanakkale Savaşı'nda herkes bir oluyordu. Hepimiz Müslüman değil miyiz?' diyen o vatandaş, başka bir vatandaşın 'Kelime-i Şehadet getirir misin?' sorusu karşısında Kelime-i Şehadet getiremedi.
İşte o anlar: 👇
'Medya Penceresi' isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her cuma bir ayet sallayanlar, bu durumdan oldukça memnun. 😁
bu ahmaklar onların geçim kaynağı oldu, tabii memnun olacaklar 😁
Ayy bilmiyorsunuz bari susun, kaç defa dedik o organ konuşma organı değil diye!
lan oğlum bu şekilde seni ancak akp ye alırlar cennete almazlar