Hayatında İlk Kez Gondola Binen Gencin Korku Dolu Anlarını İzlerken Siz de Gerileceksiniz

Eğlence parkları, yaş sınırlaması olmaksızın herkesin ilgisini çeken bir cazibe merkezidir. Ancak, bazı korkular yaşlanmamıza rağmen bizimle birlikte büyür. Gondollar, dönme dolaplar ilk başta eğlenceli gelse de, kendimizi sınadığımız bir korku unsuru haline gelebiliyorlar.
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Hayatında ilk kez gondola binen genç, korku dolu anlar yaşadı.
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Arkadaşına da zor anlar yaşatan gencin o anları izleyenleri hem gerdi hem güldürdü.
İşte o anlar;
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