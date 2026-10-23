Telefondaki Güncelleme Bildirimini Ertelemek Banka Hesabını Riske Atabiliyor

Android veya iOS işletim sistemini güncellemek telefonun güvenliği için tek başına yeterli olmayabiliyor. App Store ya da Google Play Store üzerinden indirilen uygulamalar ve internet tarayıcıları da saldırganların yararlanabileceği güvenlik açıkları barındırabiliyor. Güncellemesi yapılmamış bir mesajlaşma uygulaması veya internet tarayıcısı, cihazın kontrolünün saldırganların eline geçmesine kadar varan sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu riskleri azaltmak için telefon ayarlarındaki Otomatik Güncelleme seçeneğinin etkinleştirilmesini öneriyor ve bu özelliğin yeni güvenlik yamalarının zamanında yüklenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.