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Telefondaki Güncelleme Bildirimini Ertelemek Banka Hesabını Riske Atabiliyor

Telefondaki Güncelleme Bildirimini Ertelemek Banka Hesabını Riske Atabiliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 19:45
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Akıllı telefonlarda çıkan yazılım güncellemesi bildirimlerini sürekli ertelemek, kişisel verilerin ve bankacılık bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesine zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre güvenlik açığı yalnızca işletim sisteminde değil, telefondaki uygulamalarda ve internet tarayıcılarında da bulunabiliyor. Üretici firmaların eski modellere güvenlik desteğini kesmesi de riski artırıyor. Uzmanlar riski azaltmak için telefon ayarlarında tek bir seçeneğin açık tutulmasını öneriyor.

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Güncellemeyi ertelemek riski artırıyor.

Güncellemeyi ertelemek riski artırıyor.

Telefon ekranında beliren yazılım güncellemesi uyarılarında yer alan Daha Sonra Hatırlat veya Ertele seçeneklerinin sürekli tercih edilmesi, cihazların güvenlik açıklarına karşı korunmasız kalmasına neden olabiliyor. Üreticilerin yayımladığı güncellemeler yalnızca tasarım değişiklikleri ya da yeni özellikler sunmuyor, işletim sistemindeki güvenlik sorunlarını da gideriyor. Siber saldırganlar kapatılmamış açıklardan yararlanarak telefona fiziksel erişim sağlamadan zararlı yazılımlarla cihazlara sızabiliyor. Bu saldırılar sonucunda mobil bankacılık şifreleri, SMS doğrulama kodları ve kimlik bilgileri ele geçirilebiliyor ve banka hesaplarındaki paranın kısa sürede başka hesaplara aktarılması riski ortaya çıkıyor.

Uygulamalar ve tarayıcılar da risk taşıyor.

Uygulamalar ve tarayıcılar da risk taşıyor.

Android veya iOS işletim sistemini güncellemek telefonun güvenliği için tek başına yeterli olmayabiliyor. App Store ya da Google Play Store üzerinden indirilen uygulamalar ve internet tarayıcıları da saldırganların yararlanabileceği güvenlik açıkları barındırabiliyor. Güncellemesi yapılmamış bir mesajlaşma uygulaması veya internet tarayıcısı, cihazın kontrolünün saldırganların eline geçmesine kadar varan sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu riskleri azaltmak için telefon ayarlarındaki Otomatik Güncelleme seçeneğinin etkinleştirilmesini öneriyor ve bu özelliğin yeni güvenlik yamalarının zamanında yüklenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Eski telefonlarda destek sona erebiliyor.

Eski telefonlarda destek sona erebiliyor.

Telefon güvenliğinde yalnızca güncellemelerin ertelenip ertelenmediği değil, cihazın yaşı da önem taşıyor. Üretici firmalar belirli bir sürenin ardından eski model telefonlara yönelik güvenlik desteğini sonlandırabiliyor. Telefonun fiziksel olarak sorunsuz çalışması güvenlik bakımından da korunaklı olduğu anlamına gelmiyor. Güncel güvenlik yamalarını alamayan cihazlar yeni nesil siber saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor, bu yüzden güvenlik desteği sona eren telefonlarda mobil bankacılık ve hassas kişisel verilerle ilgili işlemlerde daha dikkatli olunması gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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