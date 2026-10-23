Telefondaki Güncelleme Bildirimini Ertelemek Banka Hesabını Riske Atabiliyor
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Akıllı telefonlarda çıkan yazılım güncellemesi bildirimlerini sürekli ertelemek, kişisel verilerin ve bankacılık bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesine zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre güvenlik açığı yalnızca işletim sisteminde değil, telefondaki uygulamalarda ve internet tarayıcılarında da bulunabiliyor. Üretici firmaların eski modellere güvenlik desteğini kesmesi de riski artırıyor. Uzmanlar riski azaltmak için telefon ayarlarında tek bir seçeneğin açık tutulmasını öneriyor.
Güncellemeyi ertelemek riski artırıyor.
Uygulamalar ve tarayıcılar da risk taşıyor.
Eski telefonlarda destek sona erebiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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