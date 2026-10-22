Aracınızın Sileceğinde 200 Lira Görürseniz Sakın İnmeyin! Yeni Dolandırıcılık
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Otoparklarda sürücüleri hedef alan hırsızlık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Aracın ön cam sileceğine sıkıştırılan 200 liralık banknot, ilk bakışta unutulmuş bir para gibi görünse de sürücüyü araçtan indirmek için kurulmuş bir tuzak olabiliyor.
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Aracınızın sileceğinde para varsa dikkat!
Camda para gören sürücünün ilk yapması gereken şey kapıları kilitlemek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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