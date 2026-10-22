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Aracınızın Sileceğinde 200 Lira Görürseniz Sakın İnmeyin! Yeni Dolandırıcılık

Aracınızın Sileceğinde 200 Lira Görürseniz Sakın İnmeyin! Yeni Dolandırıcılık

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 08:28
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Otoparklarda sürücüleri hedef alan hırsızlık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Aracın ön cam sileceğine sıkıştırılan 200 liralık banknot, ilk bakışta unutulmuş bir para gibi görünse de sürücüyü araçtan indirmek için kurulmuş bir tuzak olabiliyor.

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Yeni dolandırıcılık yöntemi: Aracınızın sileceğinde para varsa dikkat!

Yeni dolandırıcılık yöntemi: Aracınızın sileceğinde para varsa dikkat!

Yöntemin en çok alışveriş merkezi ve market otoparklarında uygulandığı bildiriliyor. Gün boyu araç trafiğinin hiç durmadığı bu alanlarda, alışverişini bitirip aracına binen sürücü, motoru çalıştırdığı sırada ön camda sileceğin altına sıkıştırılmış bir banknot fark ediyor.

Para çoğu zaman rüzgarla oraya takılmış ya da biri tarafından unutulmuş izlenimi veriyor. Merak eden sürücü kapıyı açıp parayı almak için aracından iniyor. Hırsızların beklediği an da tam olarak bu oluyor.

Sürücünün birkaç saniyelik dikkat kaybı, yakınlarda bekleyen kişiler için yeterli bir fırsat yaratabiliyor. Açık bırakılan kapı, kontakta unutulan anahtar ya da yolcu koltuğunda duran çanta, telefon ve cüzdan kısa sürede el değiştirebiliyor. Yöntemin dikkat çeken yanı, aracı açmak için herhangi bir zorlama gerektirmemesi. Kapıyı sürücü kendi eliyle açıyor, 200 liralık yem ise olası kazancın yanında küçük bir bedel olarak kalıyor.

Camda para gören sürücünün ilk yapması gereken şey kapıları kilitlemek.

Camda para gören sürücünün ilk yapması gereken şey kapıları kilitlemek.

Bu tür durumlarla karşılaşan sürücülerin temkinli davranması büyük önem taşıyor. Camda beklenmedik bir banknot, kağıt ya da nesne görüldüğünde ilk iş kapıların kilitli olduğundan emin olmak gerekiyor. Araçtan inmeden önce çevreyi kontrol etmek, yakınlarda bekleyen ya da aracı izleyen biri olup olmadığına bakmak da basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor.

İnmek zorunlu hale gelirse motorun kapatılması, anahtarın yanınıza alınması ve kapılar kilitlenmeden araçtan uzaklaşılmaması gerekiyor. Değerli eşyaları koltuk üzerinde değil, dışarıdan görünmeyen bir yerde tutmak da riski azaltıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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