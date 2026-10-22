Aracınızın Sileceğinde 200 Lira Görürseniz Sakın İnmeyin! Yeni Dolandırıcılık

Yöntemin en çok alışveriş merkezi ve market otoparklarında uygulandığı bildiriliyor. Gün boyu araç trafiğinin hiç durmadığı bu alanlarda, alışverişini bitirip aracına binen sürücü, motoru çalıştırdığı sırada ön camda sileceğin altına sıkıştırılmış bir banknot fark ediyor.

Para çoğu zaman rüzgarla oraya takılmış ya da biri tarafından unutulmuş izlenimi veriyor. Merak eden sürücü kapıyı açıp parayı almak için aracından iniyor. Hırsızların beklediği an da tam olarak bu oluyor.

Sürücünün birkaç saniyelik dikkat kaybı, yakınlarda bekleyen kişiler için yeterli bir fırsat yaratabiliyor. Açık bırakılan kapı, kontakta unutulan anahtar ya da yolcu koltuğunda duran çanta, telefon ve cüzdan kısa sürede el değiştirebiliyor. Yöntemin dikkat çeken yanı, aracı açmak için herhangi bir zorlama gerektirmemesi. Kapıyı sürücü kendi eliyle açıyor, 200 liralık yem ise olası kazancın yanında küçük bir bedel olarak kalıyor.