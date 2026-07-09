Hande Soral'ın TRT Dizisine Dahil Olmasından Oyuncuların Kazandığı Ücretlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Oyuncuların aldıkları ücretler sık sık tartışma konusu oluyor.
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2. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Kutay karakterine hayat veren Batuhan Mora dizi hakkında açıklamalarda bulundu.
3. 8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
4. Var mısın Yok musun'da dün akşam mutlu eden anlar yaşandı.
5. Başrol krizi yaşanan Sevdam Karadeniz'in okuma provası gerçekleşti.
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6. Hande Soral'ın yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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