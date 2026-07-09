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Hande Soral'ın TRT Dizisine Dahil Olmasından Oyuncuların Kazandığı Ücretlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Hande Soral'ın TRT Dizisine Dahil Olmasından Oyuncuların Kazandığı Ücretlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 14:38
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Oyuncuların aldıkları ücretler sık sık tartışma konusu oluyor.

1. Oyuncuların aldıkları ücretler sık sık tartışma konusu oluyor.

Özellikle popüler oyuncuların ne kadar kazandığı merak edilirken ortaya 2-4 milyon gibi ücret iddiaları atılıyor. Set çalışanı, bu iddialara cevap verdi.

Detaylar:

2. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Kutay karakterine hayat veren Batuhan Mora dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

2. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Kutay karakterine hayat veren Batuhan Mora dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hem karakteri hem de dizinin başarısı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu Daha 17'nin gelecek bölümlerine dair de spoiler verdi.

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3. 8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

3. 8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapması ve Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu oldu. Doğanın Kanunu, 3 kategoride de zirveye yerleşmeyi başardı.

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4. Var mısın Yok musun'da dün akşam mutlu eden anlar yaşandı.

4. Var mısın Yok musun'da dün akşam mutlu eden anlar yaşandı.

Tekstil işçisi Nedret, borcunu ödemek için yarışmaya katılmıştı. 300 bin TL'lik borcunu kapatmayı amaçlayan Nedret, bir gecede milyoner oldu.

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5. Başrol krizi yaşanan Sevdam Karadeniz'in okuma provası gerçekleşti.

5. Başrol krizi yaşanan Sevdam Karadeniz'in okuma provası gerçekleşti.

Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in çekimler başlamadan veda ettiği dizide yeni başroller Damlasu İkizoğlu ile Erdem Adilce olmuştu. İkili okuma provasında bir araya geldi.

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6. Hande Soral'ın yeni dizisi belli oldu.

6. Hande Soral'ın yeni dizisi belli oldu.

Ateş Kuşları'nın ardından dijitale yönelen Hande Soral, TRT Tabii'nin fenomen dizisi Gassal'da rol almıştı. Soral bu kez de TRT 1 dizisinde oynayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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