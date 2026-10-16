Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 17-18 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Cinderella Çocuk Balesi: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Öykü Sanat Tiyatrosu ve Balesi’nin 60 dakikalık masal balesi 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 822 ₺’den başlıyor.
Sessizlik: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, Moira Buffini’nin kralın buyrukları ile kilisenin kuralları arasında sıkışan iki ruhu anlatan kara mizahını Barış Erdenk’in rejisiyle sahneliyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.
Oyun Oyun İçinde: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. Özer Tunca’nın yazıp yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu müzikli oyununun iki seansı da tükendi; seanstan 24 saat önce 14 koltuk satışa açılıyor. 12+ yaş sınırı var.
Hisseli Harikalar Kumpanyası: 17 Ekim Cmt, 20:00 ve 18 Ekim Paz, 14:00 | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi. Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunun assolisti İstanbul’a gidince kumpanyanın karıştığı Haldun Taner klasiği, 150 dakikalık müzikal komedi olarak sahnede. 9+ yaş sınırlı, biletler 806 ₺’den.
Cambazın Cenazesi: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Taşrada ölen Cambaz Rasim’in kendi bahçesine gömülme vasiyeti üzerinden kentsel dönüşümü güldürerek anlatan Tiyatro Kök35 yapımı. 13+ yaş sınırı var, biletler 560 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Nihayet Makamı: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Devlet Tiyatroları Urla AKM Sahnesi. 27 Mayıs 1960 sabahı eski bir konağa dönen besteci Sabriye’nin anılarını şarkılarıyla anlattığı İzmir Devlet Tiyatrosu oyunu. 8+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.
Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri: 17 Ekim Cmt, 20:00 | İzmir Performance Hall (Bornova); 18 Ekim Paz, 20:00 | Hungry Dog Pub (Buca). İlişkilerden şehir hayatına uzanan stand-up gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 336 ₺’den.
Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Nilgün Belgün, “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” kitabından uyarlanan müzikli danslı gösteride kendi hayatını anlatıyor. 12+ yaş sınırlı, biletler 1.096 ₺’den.
Mahşer-i Cümbüş: 17 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Türkiye’de modern doğaçlamanın öncü ekibi, her gösteride seyirciyle birlikte yeni bir hikaye kuruyor. 12+ yaş sınırı var, biletler 1.120 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Afife: 17 Ekim Cmt, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. Türk tiyatrosunun ilk Müslüman kadın oyuncusu Afife Jale’nin hikayesi Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili ve Bora Akkaş’lı kadroyla sahnede. Hüseyin Tuncel’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği oyun 18+ yaş sınırlı, biletler 1.580 ₺’den.
The Illusionist – Enver Ertaş: 18 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Ailece izlenebilecek 70 dakikalık interaktif illüzyon gösterisi, 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 767 ₺’den.
Yuko: 18 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun mandal Yuko’nun hikayesini anlatan 40 dakikalık çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 145 ₺’den, son biletler satışta.
Tavşan Gücü: 18 Ekim Paz, 14:00 | Sekizde Sahne. Tavşan kardeşler Zıpır ile Kıpır’ın birlikte başarmayı ve kitapları keşfettiği 40 dakikalık oyun 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.
Arı Vız Vız: 18 Ekim Paz, 15:30 | Maske Sanat Tiyatrosu. Şükrü İskender Deşik’in yazdığı, Mert Yaran’ın yönettiği müzikli interaktif çocuk oyunu 3-9 yaş için. Biletler 308 ₺’den.
Çok Güzel Hareketler 2: 18 Ekim Paz, 15:30 ve 20:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. BKM Mutfak ekibinin skeç gösterisinin iki seansı da tükendi.
Einstein ve İzafiyet: 18 Ekim Paz, 18:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Ümit Denizer’in yazdığı, Rüçhan Gürel’in yönettiği biyografik oyunda Einstein kendi yarattığı “şeytanla” yüzleşen bir insan olarak sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 448 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
3 Şap Doğaçlama: 18 Ekim Paz, 19:00 | Maske Sanat Tiyatrosu. Özgür Özcan, Can Ergün ve Mert Yaran’ın metinsiz, seyircinin yön verdiği doğaçlama gecesi. 16+ yaş sınırı var, biletler 336 ₺’den.
Düğüm Günün Kutlu Olsun: 18 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Üç çift arkadaşın doğum günü kutlamasının yanlış anlaşılmalar zincirine dönüştüğü 70 dakikalık vodvil. 16+ yaş sınırlı, biletler 224 ₺’den.
İzmir Tattoo Fest: 16-18 Ekim | Gaziemir Uluslararası Fuar Alanı B-Hol. İkinci kez düzenlenen dövme festivalinde kapılar 11:00’de açılıyor. Günlük biletler 750 ₺, 18 yaş altına dövme yalnızca ebeveyn yanındayken yapılıyor.
Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project: 17 Ekim Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Caz klasikleri ve Görsev bestelerinden oluşan repertuvar açık havada. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.176 ₺’den.
Wegh: 17 Ekim Cmt, 21:00 | İzmir Arena. Biletler 1.250 ₺.
Duman: 17 Ekim Cmt, 21:30 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Biletler 1.000 ₺’den.
Gülşen: 18 Ekim Paz, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. Biletler 750 ₺.
Sagopa Kajmer: 18 Ekim Paz, 21:00 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Yeni albümü “Kağıt Kesikleri” ile sahnede. Biletler 1.350 ₺’den.
Çilekeş: 18 Ekim Paz, 21:30 | İzmir Arena. “Y.O.K” albümünün 21. yılı için verilen dönüş konseri 9 yaş ve üzerine açık. Genel alan biletleri 1.750 ₺.
16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:
Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.
Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.
Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.
Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.
Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.
Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.
Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.
Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.
Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.
Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri 16+ “Diğer Anne”, ardından Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Resident Evil”, Barış Arduç’lu 16+ “Soy” ve 18+ “Ateş” geliyor. Aile seyirliği için yerli animasyon “Robu 404”, aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve 13+ “Avengers: Endgame Encore”, korku için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”, romantik komedi arayanlar için ise Özge Gürel’li “Medeni Haller” hafta sonu boyunca izlenebilir.
Filmekimi notu: Filmekimi’nin İzmir ayağı 22-25 Ekim’de yapılacak.
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