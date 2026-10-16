Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 17-18 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hikayeden Adamlar: Mahalle: 18 Ekim Paz, 20:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Kalp ile beynin, iyi ile kötünün eski kavgasını mahallece toplanılan güldüren bir gösteriyle anlatıyor. 16+ yaş sınırı var, biletler 1.290 ₺’den.

Ayı : 18 Ekim Paz, 20:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Çehov’un klasik komedisinde, alacak tahsil etmeye gelen Smirnov ile dul Elena Popov arasındaki borç kavgası önce düelloya, sonra beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşüyor. Biletler 896 ₺’den.

Haydi Karına Koş: 18 Ekim Paz, 18:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Birbirinden habersiz iki eşi olan John’un bir kazanın ardından sırrını saklama çabasını anlatan komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺.

Bremen Mızıkacıları: 18 Ekim Paz, 17:45 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Yaşlandıkları için hor görülen hayvanların müzisyen olmak için Bremen’e yola çıktığı Grimm uyarlaması 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 448 ₺’den.

Kırmızı Cüce: 18 Ekim Paz, 14:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Yalnız bir prens ile gökyüzünden düşen Kırmızı Cüce’nin dostluğu üzerinden paylaşmayı ve farklılığın zenginlik olduğunu anlatan Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu. 4 yaş ve üzerine uygun, biletler 80 ₺’den.

Kuş Adımları: 18 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Akdeniz ormanında yaşayan, ünlü olunca beğenilme hırsına kapılan Vudvik ile çekingen kardeşi Kolibrik’in hikayesi. Şehir Tiyatroları’nın oyunu 7 yaş ve üzerine uygun, biletler 80 ₺.

Doğaçlama Bayii: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya İpekten Sahne (Konyaaltı). Hazır metni olmayan, seyircinin yönlendirdiği 100 dakikalık doğaçlama gösterisi. 16+ yaş sınırı var, biletler 560 ₺.

Çiçu: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Toplumdan kopmuş yalnız bir adamın evinde kurduğu hayali dünyayı mizah ve hüzünle anlatan tek kişilik absürt oyun. 16+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺.

Vızıltı: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. İnsan hayatının bir böcek yarışı kadar ucuz olduğu bir dünyada sömürü ve isyanı anlatan tek perdelik grotesk oyun . Biletler 300 ₺.

Taziye: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun bu hafta sonu sahnelediği büyükler oyunu 16+ yaş sınırlı. Biletler 105 ₺’den başlıyor.

Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 17 Ekim Cmt, 15:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Kedisi Pisicik’i köyün çocukları gizlice alınca dürüstlüğü ve hatayı kabul etmenin değerini anlatan çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 249 ₺.

Parçacık: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). “Ben acaba neyin parçasıyım” diye merak eden Parçacık’ın bilgeye danışıp tek başına yolculuğa çıktığı Şehir Tiyatroları çocuk oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

Gezen Sinema : Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi ilçelerde ücretsiz açık hava gösterimleri sürüyor. 17 Ekim’de Kepez Gülveren ve Manavgat Kasaplar’da “Takıntılar”, 18 Ekim’de Alanya Mahmutlar’da “Gönül Yarası” ve Döşemealtı’nda “Takıntılar” saat 20:00’de perdede. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24-31 Ekim’de yapılacak.

Kısa Kısa Fest 4: 18 Ekim Paz | Baküs Sahne (Muratpaşa). Kısa oyunlar festivalinde 20:00’de “Sarı Çuval”, 21:00’de ise üç kadının bir bar masasında buluştuğu şarkılı danslı komedi “Kadın Yaşam Limon Suyu” sahnede. Biletler 336 ₺.

Anna Karenina: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tolstoy’un romanını Young Soon Hue koreografisi ve Çaykovski, Puccini ve Prokofiev müzikleriyle sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

Royal Sirki: 17 Ekim Cmt, 12:30, 14:00, 15:30 ve 17:00 | ABB Çok Amaçlı Kültür Salonu; 18 Ekim’de aynı saatlerde Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi. Yerli ve yabancı sanatçılarla canlı sirk gösterisi, 0-2 yaş kucakta ücretsiz. Biletler 366 ₺’den.

16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.

Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.

Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.

Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.

Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.

Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.

Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.