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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 17-18 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 17-18 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Konser Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:49
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Ekimin üçüncü hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da devlet ve şehir tiyatrolarının yeni oyunları, çocuk oyunları ve stand-up geceleri art arda sahnede. İzmir’de Demet Evgar’lı “Afife” açık havada oynarken Ankara Filmekimi’nin son iki gününü yaşıyor, Antalya’da ise “Anna Karenina” balesi perde açıyor. Sinemalarda “Hasip ile Nasip” ve “Dondurmam Gaymak: Gapital” dahil 11 yeni film vizyonda. Şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Cinderella Çocuk Balesi: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Öykü Sanat Tiyatrosu ve Balesi’nin 60 dakikalık masal balesi 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 822 ₺’den başlıyor.

  • Sessizlik: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, Moira Buffini’nin kralın buyrukları ile kilisenin kuralları arasında sıkışan iki ruhu anlatan kara mizahını Barış Erdenk’in rejisiyle sahneliyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • Oyun Oyun İçinde: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. Özer Tunca’nın yazıp yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu müzikli oyununun iki seansı da tükendi; seanstan 24 saat önce 14 koltuk satışa açılıyor. 12+ yaş sınırı var.

  • Hisseli Harikalar Kumpanyası: 17 Ekim Cmt, 20:00 ve 18 Ekim Paz, 14:00 | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi. Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunun assolisti İstanbul’a gidince kumpanyanın karıştığı Haldun Taner klasiği, 150 dakikalık müzikal komedi olarak sahnede. 9+ yaş sınırlı, biletler 806 ₺’den.

  • Cambazın Cenazesi: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Taşrada ölen Cambaz Rasim’in kendi bahçesine gömülme vasiyeti üzerinden kentsel dönüşümü güldürerek anlatan Tiyatro Kök35 yapımı. 13+ yaş sınırı var, biletler 560 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Nihayet Makamı: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Devlet Tiyatroları Urla AKM Sahnesi. 27 Mayıs 1960 sabahı eski bir konağa dönen besteci Sabriye’nin anılarını şarkılarıyla anlattığı İzmir Devlet Tiyatrosu oyunu. 8+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri: 17 Ekim Cmt, 20:00 | İzmir Performance Hall (Bornova); 18 Ekim Paz, 20:00 | Hungry Dog Pub (Buca). İlişkilerden şehir hayatına uzanan stand-up gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 336 ₺’den.

  • Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Nilgün Belgün, “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” kitabından uyarlanan müzikli danslı gösteride kendi hayatını anlatıyor. 12+ yaş sınırlı, biletler 1.096 ₺’den.

  • Mahşer-i Cümbüş: 17 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Türkiye’de modern doğaçlamanın öncü ekibi, her gösteride seyirciyle birlikte yeni bir hikaye kuruyor. 12+ yaş sınırı var, biletler 1.120 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Afife: 17 Ekim Cmt, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. Türk tiyatrosunun ilk Müslüman kadın oyuncusu Afife Jale’nin hikayesi Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili ve Bora Akkaş’lı kadroyla sahnede. Hüseyin Tuncel’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği oyun 18+ yaş sınırlı, biletler 1.580 ₺’den.

  • The Illusionist – Enver Ertaş: 18 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Ailece izlenebilecek 70 dakikalık interaktif illüzyon gösterisi, 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 767 ₺’den.

  • Yuko: 18 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun mandal Yuko’nun hikayesini anlatan 40 dakikalık çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 145 ₺’den, son biletler satışta.

  • Tavşan Gücü: 18 Ekim Paz, 14:00 | Sekizde Sahne. Tavşan kardeşler Zıpır ile Kıpır’ın birlikte başarmayı ve kitapları keşfettiği 40 dakikalık oyun 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

  • Arı Vız Vız: 18 Ekim Paz, 15:30 | Maske Sanat Tiyatrosu. Şükrü İskender Deşik’in yazdığı, Mert Yaran’ın yönettiği müzikli interaktif çocuk oyunu 3-9 yaş için. Biletler 308 ₺’den.

  • Çok Güzel Hareketler 2: 18 Ekim Paz, 15:30 ve 20:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. BKM Mutfak ekibinin skeç gösterisinin iki seansı da tükendi.

  • Einstein ve İzafiyet: 18 Ekim Paz, 18:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Ümit Denizer’in yazdığı, Rüçhan Gürel’in yönettiği biyografik oyunda Einstein kendi yarattığı “şeytanla” yüzleşen bir insan olarak sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 448 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • 3 Şap Doğaçlama: 18 Ekim Paz, 19:00 | Maske Sanat Tiyatrosu. Özgür Özcan, Can Ergün ve Mert Yaran’ın metinsiz, seyircinin yön verdiği doğaçlama gecesi. 16+ yaş sınırı var, biletler 336 ₺’den.

  • Düğüm Günün Kutlu Olsun: 18 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Üç çift arkadaşın doğum günü kutlamasının yanlış anlaşılmalar zincirine dönüştüğü 70 dakikalık vodvil. 16+ yaş sınırlı, biletler 224 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • İzmir Tattoo Fest: 16-18 Ekim | Gaziemir Uluslararası Fuar Alanı B-Hol. İkinci kez düzenlenen dövme festivalinde kapılar 11:00’de açılıyor. Günlük biletler 750 ₺, 18 yaş altına dövme yalnızca ebeveyn yanındayken yapılıyor.

  • Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project: 17 Ekim Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Caz klasikleri ve Görsev bestelerinden oluşan repertuvar açık havada. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.176 ₺’den.

  • Wegh: 17 Ekim Cmt, 21:00 | İzmir Arena. Biletler 1.250 ₺.

  • Duman: 17 Ekim Cmt, 21:30 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Biletler 1.000 ₺’den.

  • Gülşen: 18 Ekim Paz, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. Biletler 750 ₺.

  • Sagopa Kajmer: 18 Ekim Paz, 21:00 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Yeni albümü “Kağıt Kesikleri” ile sahnede. Biletler 1.350 ₺’den.

  • Çilekeş: 18 Ekim Paz, 21:30 | İzmir Arena. “Y.O.K” albümünün 21. yılı için verilen dönüş konseri 9 yaş ve üzerine açık. Genel alan biletleri 1.750 ₺.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.

  • Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.

  • Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.

  • Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.

  • Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.

  • Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri 16+ “Diğer Anne”, ardından Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Resident Evil”, Barış Arduç’lu 16+ “Soy” ve 18+ “Ateş” geliyor. Aile seyirliği için yerli animasyon “Robu 404”, aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve 13+ “Avengers: Endgame Encore”, korku için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”, romantik komedi arayanlar için ise Özge Gürel’li “Medeni Haller” hafta sonu boyunca izlenebilir.

  • Filmekimi notu: Filmekimi’nin İzmir ayağı 22-25 Ekim’de yapılacak.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Fındıkkıran’ın Büyülü Yolculuğu: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Clara’nın yılbaşı gecesi canlanan Fındıkkıran’la yaşadığı macera canlı müzik ve dansla sahnede. 2 yaş ve üzerine uygun, çocuklar ebeveynsiz katılamıyor. Biletler 550 ₺’den.

  • Pamuk Prenses ve Sihirli Ayna: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Ankara Çayyolu Sahne. İyi olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan masal uyarlaması 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 560 ₺’den.

  • Kan Kardeşler: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Akün Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Willy Russell’ın Liverpool’da ayrı dünyalarda büyüyen ikizler Mickey ile Edward’ı anlatan müzikalini Ebru Kara’nın rejisiyle sahneliyor. İki seans da tükendi; seanstan 24 saat önce 17 koltuk satışa açılıyor. 13+ yaş sınırı var.

  • Bence Katil Öldürdü: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Pursaklar DT Sahnesi. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun konuk oyunu; Paris’teki bir malikanede iş adamı Lamortier’nin katilini beceriksiz dedektif De Potasse arıyor. Kurtcebe Turgul’un yazdığı, Gökhan Kocaoğlu’nun yönettiği komedi 13+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺.

  • Lesli Karavil Stand-Up: 17 Ekim Cmt, 19:00 | Route Ankara. Türkiye’nin ilk kadın stand-up komedyenlerinden Lesli Karavil yeni şakaları ve doğaçlamalarıyla sahnede. 18 yaş sınırı var, biletler 950 ₺’den.

  • Frida Kahlo: 17 Ekim Cmt, 20:00 | AKM Sahne Kızılay. Ayşe Nur Şahan, Frida Kahlo’nun Diego Rivera’ya duyduğu aşkı ve iç dünyasını sahneye taşıyor. Biletler 426 ₺’den.

  • Lüküs Hayat: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Yenimahalle Nazım Hikmet-Yıldız Kenter Salonu. Ekrem Reşit Rey’in klasik opereti, Şişli’nin şatafatıyla mahalle kültürünün küçük bir hırsızlık girişimiyle karşılaştığı komedi yorumuyla sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 350 ₺’den.

  • Haybeden Gerçeküstü Aşk: 17 ve 18 Ekim, 20:00 | Bergüzar Sahne (Yenimahalle). Yılmaz Erdoğan’ın “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” kitabından uyarlanan, bir ilişkiyi başladığı yerden bittiği yere kadar izleyen iki kişilik komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 840 ₺’den.

  • Ahmed Arif: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi. Şair Ahmed Arif’in hayatını ve şiirlerini sahneye taşıyan tek perdelik oyun 16+ yaş sınırlı. Biletler 672 ₺’den.

  • Tunalı Hilmi Cinayeti: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu Ünal Çeken Sahnesi. 90’larda Tunalı Hilmi Caddesi’nde işlenen bir cinayetin psikolojik çözümlemesi üzerinden dönemin ilişkilerine bakan iki perdelik oyun. 14+ yaş sınırı var, biletler 500 ₺’den.

  • Pınar Fidan Stand-Up: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Çankaya Sahne. Aile meselelerinden tarihe uzanan yeni gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 840 ₺’den.

  • Karagöz Yazıcı: 17 ve 18 Ekim, 13:00 | Karagöz Müzesi Hayali Küçük Ali Sahnesi. Geleneksel gölge oyununu çocuklarla buluşturan gösterinin biletleri 300 ₺’den.

  • Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali: 18 Ekim Paz, 15:30 | Başkent Sanat Merkezi Nata Vega. Sevilen çizgi film karakterinin müzikali 0-9 yaş grubuna yönelik; 24 ay üstü herkes bilete tabi. Biletler 767 ₺’den.

  • Anlatanadam Stand-Up: 18 Ekim Paz, 18:00 | Route Ankara. Videolarıyla tanınan Anlatanadam aile, ilişkiler ve sağlık takıntıları üzerine 90 dakikalık yeni gösterisiyle sahnede. 16+ yaş sınırlı, biletler 950 ₺’den.

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 17 Ekim Cmt, 18:00 | AKM Sahne Kızılay; 18 Ekim Paz, 19:00 | Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi. Victor Hugo uyarlaması tek kişilik oyunda Süleyman Ceylan, idamını bekleyen bir mahkumun son saatlerini canlandırıyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 392 ₺’den.

  • Kılıçarslan: 18 Ekim Paz, 20:00 | Büyük Tiyatro (Ulus). Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 30’u aşkın oyunculu büyük prodüksiyonunda Berkay Veli ve Leyla Aykan rol alıyor. Cumartesi seansı tükendi, pazar için bilet var. 13+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺.

  • Fabrikada Cinayet: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Çukurambar AKM; 18 Ekim Paz, 20:00 | AKM Sahne Kızılay. Yangından kurtulmuş bir depoda güç ve cesaret üzerine kurulu oyunu Resul Bozkurt yönetiyor. 18 yaş sınırı var, biletler 280 ₺’den.

  • Nevzat Can Ünsal Stand-Up: 18 Ekim Paz, 20:30 | Fade Stage & Coffee. Kayıt almanın yasak olduğu gösteri 18 yaş altına kapalı. Biletler 700 ₺’den.

  • Not: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Bu Da Geçer Ya Hu”, “Kadınlar, Filler ve Saireler” ve “Cephede Piknik” oyunlarının cumartesi seansları tükendi.

Konser ve Festivaller

  • Filmekimi Ankara: 15-18 Ekim | Büyülü Fener Kızılay. Festivalin son iki gününde Almodóvar’ın “Buruk Noel”i (17 Ekim 12:00), Na Hong-jin’in “Hope”u (17 Ekim 21:00), “Yük”, “Direniş” ve sürpriz film “Meçhul Kadın” (18 Ekim 15:00) gibi yapımlar perdede. Hafta sonu biletleri tam 400 ₺, gençlere 50 ₺ (21:00 ve sonrası hariç); gösterimler aksi belirtilmedikçe 18+.

  • Carmen: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Bizet yapımı tükendi; seanstan 24 saat önce 40 koltuk satışa açılıyor. 7+ yaş sınırı var.

  • Demet Sağıroğlu & Barbaros: 17 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon. 6 yaş ve altı alınmıyor, biletler 500 ₺’den.

  • Sınırların Ötesinde – Otizmli Müzisyenler Festivali: 17 Ekim Cmt, 20:30 | Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası otizmli solistlere eşlik ediyor. 6+ yaş sınırlı, biletler 813 ₺’den.

  • Başkent Oda Orkestrası – Suna Kan’ı Anma Konseri: 18 Ekim Paz, 20:00 | CSO Ada Ankara Tarihi Salon. Şef Şerif Can Ünver yönetiminde Bach ve Grieg eserlerinin yanı sıra bir dünya prömiyeri seslendiriliyor. Biletler 250 ₺’den.

  • Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası & Gencer Savaş: 18 Ekim Paz, 19:30 | CSO Ada Ankara Ana Salon. 4 yaş ve üzerine açık, çocuk ve veli bilete tabi. Biletler 450 ₺’den.

  • Adamlar: 18 Ekim Paz, 21:00 | ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi. Biletler 1.193 ₺’den.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.

  • Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.

  • Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.

  • Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.

  • Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.

  • Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri 16+ “Diğer Anne”, ardından Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Resident Evil”, Barış Arduç’lu 16+ “Soy” ve 18+ “Ateş” geliyor. Aile seyirliği için yerli animasyon “Robu 404”, aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve 13+ “Avengers: Endgame Encore”, korku için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”, romantik komedi arayanlar için ise Özge Gürel’li “Medeni Haller” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Aşk Listesi: 17 Ekim Cmt, 15:00 | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bir bakış atan oyunu. Biletler Esbilet üzerinden satılıyor.

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Suç ve Ceza, Masumiyet Müzesi, Operadaki Hayalet ve Fareler ve İnsanlar: 17 Ekim Cmt | Rampa Sahne (Odunpazarı). Victor Hugo, Dostoyevski, Orhan Pamuk ve Steinbeck uyarlamalarıyla dolu bir edebiyat günü: oyunlar sırasıyla 16:00, 17:00, 18:15, 19:30 ve 20:30’da sahnede. Biletler Biletix’te.

  • Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Eskişehir Kim Sahne. 2010’da Eskişehir’de kurulan ekibin, seyircinin hem yönlendirdiği hem de zaman zaman sahneye çıktığı 120 dakikalık interaktif gösterisi. 13+ yaş sınırı var, biletler 224 ₺’den.

  • Kendime Kıyamam: 17 Ekim Cmt, 20:00 ve 18 Ekim Paz, 18:00 | Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi (Opera). Şehir Tiyatroları’nın sezon repertuvarındaki oyunu hafta sonu iki kez sahnede. Biletler Esbilet üzerinden satılıyor.

  • Kokona Yatıyor: 18 Ekim Paz, 20:00 | Toprak Kitap Kafe. “Her şey kontrol altında” denen anda rayından çıkan bir planın, yanlış anlaşılmalarla büyüyen komedisi. 16+ yaş sınırlı, biletler 280 ₺’den.

  • Tamam Peki Talkshow: 18 Ekim Paz, 20:00 | Mahfil Sahne. Absürt hikayeler ve şapkadan çekilen seyirci sorularıyla ilerleyen talk show’un ilk bölümü. 18 yaş sınırı var, biletler 392 ₺’den.

  • Bir Delinin Hatıra Defteri – Emre Okay: 18 Ekim Paz, 20:30 | ArtCorner Sahne. Gogol’un eserinde, gerçeklikten giderek kopan memur Poprişçin’in köpeklerin mektuplaştığına, sonunda İspanya Kralı olduğuna inanması tek kişilik oyunla sahnede. 14+ yaş sınırlı, biletler 600 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Not: Bu hafta sonu biletli çocuk oyunu yok; çocuklar için seçenek BilimFest’in cumartesi günkü kukla gösterisi ve çocuk konseri. Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunları 20 Ekim’den sonra başlıyor.

Konser ve Festivaller

  • BilimFest 2026: 15-17 Ekim | Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı. Festivalin son günü olan cumartesi “Eğlenceli Bilim Hikayeleri” kukla gösterisi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera dinletisi, “Büyük Bilim Gösterisi” ve çocuk konseri var. Etkinlikler tüm yaşlara açık.

  • Çalgını Al Gel: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Mahfil Sahne. Sahnesiz ve mikrofonsuz, herkesin birlikte çalıp söylediği 3 saatlik saz akşamı. Biletler 200 ₺’den.

  • Sehabe & Yeis Sensura: 17 Ekim Cmt, 21:30 | Holly Garden Eskişehir. “Bir Ayda Unutursun” ve “Şimdi Farklı Şehirdeyiz” gibi şarkılarıyla sahnedeler.

  • Echo Tribute Band – Tarkan Şarkıları: 17 Ekim Cmt, 22:00 | F/Stop Salon. Tarkan şarkılarının seslendirileceği gecede 18 yaş sınırı var, biletler 600 ₺.

  • Lil Zey: 17 Ekim Cmt, 22:00 | SPR Pub Eskişehir. Ayakta konserin biletleri 600 ₺’den.

  • Çakal: 18 Ekim Paz, 20:00 | Eskişehir Fuar Kongre Merkezi. “Lütfen” ve “Mahvettim” gibi çok dinlenen şarkılarıyla sahnede.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.

  • Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.

  • Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.

  • Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.

  • Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.

  • Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri 16+ “Diğer Anne”, ardından Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Resident Evil”, Barış Arduç’lu 16+ “Soy” ve 18+ “Ateş” geliyor. Aile seyirliği için yerli animasyon “Robu 404”, aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve 13+ “Avengers: Endgame Encore”, korku için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”, romantik komedi arayanlar için ise Özge Gürel’li “Medeni Haller” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Parçacık: 17 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). “Ben acaba neyin parçasıyım” diye merak eden Parçacık’ın bilgeye danışıp tek başına yolculuğa çıktığı Şehir Tiyatroları çocuk oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 17 Ekim Cmt, 15:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Kedisi Pisicik’i köyün çocukları gizlice alınca dürüstlüğü ve hatayı kabul etmenin değerini anlatan çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 249 ₺.

  • Taziye: 17 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun bu hafta sonu sahnelediği büyükler oyunu 16+ yaş sınırlı. Biletler 105 ₺’den başlıyor.

  • Fırtına: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Büyük Sahne. Antalya Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Shakespeare yorumunda, iktidarı elinden alınan Prospero kızı Miranda ile sürgünde yaşadığı büyülü adada geçmişiyle yüzleşiyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 180 ₺.

  • Vızıltı: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. İnsan hayatının bir böcek yarışı kadar ucuz olduğu bir dünyada sömürü ve isyanı anlatan tek perdelik grotesk oyun. Biletler 300 ₺.

  • Çiçu: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Toplumdan kopmuş yalnız bir adamın evinde kurduğu hayali dünyayı mizah ve hüzünle anlatan tek kişilik absürt oyun. 16+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺.

  • Doğaçlama Bayii: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya İpekten Sahne (Konyaaltı). Hazır metni olmayan, seyircinin yönlendirdiği 100 dakikalık doğaçlama gösterisi. 16+ yaş sınırı var, biletler 560 ₺.

  • Kuş Adımları: 18 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Akdeniz ormanında yaşayan, ünlü olunca beğenilme hırsına kapılan Vudvik ile çekingen kardeşi Kolibrik’in hikayesi. Şehir Tiyatroları’nın oyunu 7 yaş ve üzerine uygun, biletler 80 ₺.

  • Kırmızı Cüce: 18 Ekim Paz, 14:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Yalnız bir prens ile gökyüzünden düşen Kırmızı Cüce’nin dostluğu üzerinden paylaşmayı ve farklılığın zenginlik olduğunu anlatan Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu. 4 yaş ve üzerine uygun, biletler 80 ₺’den.

  • Bremen Mızıkacıları: 18 Ekim Paz, 17:45 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Yaşlandıkları için hor görülen hayvanların müzisyen olmak için Bremen’e yola çıktığı Grimm uyarlaması 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 448 ₺’den.

  • Haydi Karına Koş: 18 Ekim Paz, 18:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Birbirinden habersiz iki eşi olan John’un bir kazanın ardından sırrını saklama çabasını anlatan komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺.

  • Ayı: 18 Ekim Paz, 20:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Çehov’un klasik komedisinde, alacak tahsil etmeye gelen Smirnov ile dul Elena Popov arasındaki borç kavgası önce düelloya, sonra beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşüyor. Biletler 896 ₺’den.

  • Gayb: 18 Ekim Paz, 20:00 | Panda Sahne. Konservatuvar yıllarından İstanbul’un karmaşasına uzanan Remzi Asaf’ın aşk ve beste arayışını anlatan müzikli, interaktif oyun. 15+ yaş sınırlı, biletler 493 ₺’den.

  • Hikayeden Adamlar: Mahalle: 18 Ekim Paz, 20:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Kalp ile beynin, iyi ile kötünün eski kavgasını mahallece toplanılan güldüren bir gösteriyle anlatıyor. 16+ yaş sınırı var, biletler 1.290 ₺’den.

  • KALT – Hayatı Kazan: 18 Ekim Paz, 21:00 | Holly Stone Performance Hall Antalya. Ozan Akyol ve Erman Çağlar’ın podcast’i sahne gösterisine dönüşüyor. 18 yaş sınırlı, biletler 952 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • Royal Sirki: 17 Ekim Cmt, 12:30, 14:00, 15:30 ve 17:00 | ABB Çok Amaçlı Kültür Salonu; 18 Ekim’de aynı saatlerde Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi. Yerli ve yabancı sanatçılarla canlı sirk gösterisi, 0-2 yaş kucakta ücretsiz. Biletler 366 ₺’den.

  • Anna Karenina: 17 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tolstoy’un romanını Young Soon Hue koreografisi ve Çaykovski, Puccini ve Prokofiev müzikleriyle sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

  • Kısa Kısa Fest 4: 18 Ekim Paz | Baküs Sahne (Muratpaşa). Kısa oyunlar festivalinde 20:00’de “Sarı Çuval”, 21:00’de ise üç kadının bir bar masasında buluştuğu şarkılı danslı komedi “Kadın Yaşam Limon Suyu” sahnede. Biletler 336 ₺.

  • Duman & Seksendört: 18 Ekim Paz | Antalya Bahçe. Kapılar 18:00’de açılıyor; Seksendört 20:00’de, Duman 22:00’de sahnede. 12-18 yaş ebeveyn eşliğinde girebiliyor, biletler 1.750 ₺’den.

  • Gezen Sinema: Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi ilçelerde ücretsiz açık hava gösterimleri sürüyor. 17 Ekim’de Kepez Gülveren ve Manavgat Kasaplar’da “Takıntılar”, 18 Ekim’de Alanya Mahmutlar’da “Gönül Yarası” ve Döşemealtı’nda “Takıntılar” saat 20:00’de perdede. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24-31 Ekim’de yapılacak.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 16 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Hasip ile Nasip: Özgür Bakar’ın yönettiği, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul’lu yerli komedi. Kasabanın belediye başkanlığını sırayla paylaşan iki eski dostun düzeni, çocukluk aşkları Perihan’ın dönüp aday olmasıyla bozuluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Dondurmam Gaymak: Gapital: Eyüp Boz’un yönettiği, Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar’lı yerli komedi. ABD’de finans kariyeri yapan Kamil, Ali Usta’nın ölüm haberiyle yıllar sonra Muğla’nın Ula ilçesine dönüyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Cin Hikayeleri: Zulman: Zonguldak’ta maden işçisi Süleyman’ın, yerin altında zincirli gizemli bir çocukla karşılaşmasını anlatan 13+ yerli korku.

  • Street Fighter: Noah Centineo ve Andrew Koji’li uyarlamada, turnuvalarda dövüşerek dünyayı dolaşan Ryu ile Ken’in hikayesi beyaz perdede. 16+ yaş sınırlı.

  • Balina Düşüşü (Whalefall): Josh Brolin ve Austin Abrams’lı gerilimde, babasının naaşını bulmak için Pasifik kıyısına giden Jay bir dalış sırasında zor durumda kalıyor. 13+ yaş sınırlı.

  • Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility): Jane Austen klasiğinin Daisy Edgar-Jones’lu yeni uyarlamasında, babalarının ölümüyle evlerini kaybeden Dashwood kardeşler mütevazı bir hayata alışmaya çalışıyor. 6+ yaş sınırlı.

  • Kefaret (Atonement): Kenneth Branagh’lı savaş dramında eski bir asker, 2003 Bağdat’ında verdiği bir kararın etkilediği aileye yıllar sonra ulaşmaya çalışıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Kanlı Gece (Goody Goody): Evde gerçekleşen bir doğumun ardından beklenmedik olaylarla korkuya sürüklenen bir çifti anlatan 16+ gerilim-korku.

  • Belgesel ve animasyon: Blackpink üyesi Lisa’nın solo kariyerini anlatan 16+ “Always Lalisa”, 13+ belgesel “Naza” ve genel izleyiciye uygun yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu” da vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri 16+ “Diğer Anne”, ardından Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Resident Evil”, Barış Arduç’lu 16+ “Soy” ve 18+ “Ateş” geliyor. Aile seyirliği için yerli animasyon “Robu 404”, aksiyon için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve 13+ “Avengers: Endgame Encore”, korku için 18+ “Üç Harfliler: Mühür”, romantik komedi arayanlar için ise Özge Gürel’li “Medeni Haller” hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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