'Gülpembe' Şarkısını Söyleyen Sokak Müzisyenini Dinlerken Dertli Dertli Uzaklara Dalan Teyze

'@edatatt' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve sokak müzisyenliği sırasında kaydettiği görüntüleri paylaşan Eda Tat'ın bir performansı sırasında kaydettiği görüntüler viral oldu.
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Barış Manço'nun 'Gülpembe' şarkısını söylerken etrafı da kaydeden Eda Tat isimli müzisyen, o sırada kendisini dinlerken dertli dertli uzaklara dalan teyzeyi de kaydetti.
"Ben mahvoldum siz de olun" diyerek de teyzenin dertli dertli uzaklara daldığı anları paylaşan kadının videosu viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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