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'Gülpembe' Şarkısını Söyleyen Sokak Müzisyenini Dinlerken Dertli Dertli Uzaklara Dalan Teyze

'Gülpembe' Şarkısını Söyleyen Sokak Müzisyenini Dinlerken Dertli Dertli Uzaklara Dalan Teyze

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:27

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'@edatatt' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve sokak müzisyenliği sırasında kaydettiği görüntüleri paylaşan Eda Tat'ın bir performansı sırasında kaydettiği görüntüler viral oldu.

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Barış Manço'nun 'Gülpembe' şarkısını söylerken etrafı da kaydeden Eda Tat isimli müzisyen, o sırada kendisini dinlerken dertli dertli uzaklara dalan teyzeyi de kaydetti.

Barış Manço'nun 'Gülpembe' şarkısını söylerken etrafı da kaydeden Eda Tat isimli müzisyen, o sırada kendisini dinlerken dertli dertli uzaklara dalan teyzeyi de kaydetti.

"Ben mahvoldum siz de olun" diyerek de teyzenin dertli dertli uzaklara daldığı anları paylaşan kadının videosu viral oldu.

"Ben mahvoldum siz de olun" diyerek de teyzenin dertli dertli uzaklara daldığı anları paylaşan kadının videosu viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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