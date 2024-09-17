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Gelin Arabasından Zarf Alan Araç Sürücüsü Beklenmedik Bir Şeyle Karşılaştı! "500 Lira Var mı İçinde?"

Gelin Arabasından Zarf Alan Araç Sürücüsü Beklenmedik Bir Şeyle Karşılaştı! "500 Lira Var mı İçinde?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 14:57

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Yoldan giden gelin arabasından '500 lira var mı?' diyerek aldığı zarfın içinden çıkan kağıdı görünce kahkahaya boğuldu. Kağıdın içerisinden Recep İvedik'in babaannesinin el işareti yapan fotoğrafı çıktığı görüldü.

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Hareket halindeki gelin arabasından "500 lira var mı?" diyerek aldığı zarftan hiç beklemediği bir şey çıktı.

Hareket halindeki gelin arabasından "500 lira var mı?" diyerek aldığı zarftan hiç beklemediği bir şey çıktı.

Zarfın içerisinde Recep İvedik 2 filminde babaanne rolünde oynayan yaşlı kadının el hareketi yapan fotoğrafını gören araç sürücüsü kahkahaya boğuldu.

Zarfın içerisinde Recep İvedik 2 filminde babaanne rolünde oynayan yaşlı kadının el hareketi yapan fotoğrafını gören araç sürücüsü kahkahaya boğuldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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