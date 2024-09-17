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Böyle Yolculuk Görülmedi! Minibüsün Arkasına Koyulan Bankta Seyahat Etti

Böyle Yolculuk Görülmedi! Minibüsün Arkasına Koyulan Bankta Seyahat Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 14:21

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Sivasta bir minibüsün arkasına koyulan bankta yolculuk eden yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı. 

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Sivas'ta bir minibüsün arkasına koyulan tahta parçasına oturan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Sivas'ta bir minibüsün arkasına koyulan tahta parçasına oturan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Akan trafikte hem düşme riski bulunan, hem de arkadan çarpılması durumunda araçlar arasına sıkışabilecek olan adamın rahatlığı ise izleyenlere 'pes' dedirtti.

Akan trafikte hem düşme riski bulunan, hem de arkadan çarpılması durumunda araçlar arasına sıkışabilecek olan adamın rahatlığı ise izleyenlere 'pes' dedirtti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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50 yaşında minibüs. Avrupada olsa restora ederler.