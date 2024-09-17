Testo Taylan'dan 'Hatırladın mı Lan Beni?' Videosundaki Çocuklara Ziyaret: İki Çocuğu Barıştırdı

Sosyal medyada 'Hatırladın mı lan beni?' isimli videoda şiddete uğrayan küçük çocuğu, YouTuber Testo Taylan ziyaret etti. Çocukla sohbet eden Taylan, küçük çocuğu döven çocukla konuşarak ikiliyi barıştırdı.
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Sosyal medyada 'Hatırladın mı lan beni?' isimli videoda uğradığı şiddetle gündeme gelen küçük çocuğun görüntüleri büyük tepki toplamıştı.
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YouTube'da yaptığı fenomen ziyaretleriyle bilinen Testo Taylan, küçük çocuğu görmek için Çorum'a gitti. Küçük çocuğun dertlerini dinleyen Taylan, ziyaret esnasında çocuğu döven kişiyle de karşılaştı.
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