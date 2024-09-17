Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, TikTok Yayınına Katıldı: "Canlı Yayında Şiş Sokabilir misiniz?"

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rufai tarikatı şeyhi Muhammed Mardini, TikTok'ta 'Mert Armağan' isimli içerik üreticisinin yayınına konuk oldu. Rufai tarikatı müritlerinin kerametleri arasında olduğunu iddia ettiği, 'bünyeye şiş sokabilme' özelliğiyle ilgili sorular Mardini'yi terletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan'ın yönelttiği "Canlı yayında şişi çenenizden sokup beyninizden çıkartabilir misiniz?" sorusuna Mardini, "Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa Rufai dervişleri yapar. Biz de yaparız." yanıtını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın