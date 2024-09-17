Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, TikTok Yayınına Katıldı: "Canlı Yayında Şiş Sokabilir misiniz?"

Armağan'ın 'O zaman şimdi yapın.' teklifi üzerine şaşkına dönen Mardini, 'Canlı yayında nasıl olacak, onun bir usulü adabı var. Şiş her zaman sokulmaz. Tarikata her girene şiş sokulacak diye bir kaide yok.' diyerek fikrini değiştirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇