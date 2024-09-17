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Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, TikTok Yayınına Katıldı: "Canlı Yayında Şiş Sokabilir misiniz?"

Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, TikTok Yayınına Katıldı: "Canlı Yayında Şiş Sokabilir misiniz?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 12:09

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Rufai tarikatı şeyhi Muhammed Mardini, TikTok'ta katıldığı canlı yayında gelen 'Şişi çenenizden sokup beyninizden çıkartabilir misiniz?' sorusuna önce olumlu yanıt verdi, ardından bunun canlı yayında olamayacağını söyledi. 

Kaynak: Mert Armağan

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Rufai tarikatı şeyhi Muhammed Mardini, TikTok'ta 'Mert Armağan' isimli içerik üreticisinin yayınına konuk oldu. Rufai tarikatı müritlerinin kerametleri arasında olduğunu iddia ettiği, 'bünyeye şiş sokabilme' özelliğiyle ilgili sorular Mardini'yi terletti.

Rufai tarikatı şeyhi Muhammed Mardini, TikTok'ta 'Mert Armağan' isimli içerik üreticisinin yayınına konuk oldu. Rufai tarikatı müritlerinin kerametleri arasında olduğunu iddia ettiği, 'bünyeye şiş sokabilme' özelliğiyle ilgili sorular Mardini'yi terletti.

Armağan'ın yönelttiği "Canlı yayında şişi çenenizden sokup beyninizden çıkartabilir misiniz?" sorusuna Mardini, "Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa Rufai dervişleri yapar. Biz de yaparız." yanıtını verdi.

Armağan'ın yönelttiği "Canlı yayında şişi çenenizden sokup beyninizden çıkartabilir misiniz?" sorusuna Mardini, "Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa Rufai dervişleri yapar. Biz de yaparız." yanıtını verdi.

Armağan'ın 'O zaman şimdi yapın.' teklifi üzerine şaşkına dönen Mardini, 'Canlı yayında nasıl olacak, onun bir usulü adabı var. Şiş her zaman sokulmaz. Tarikata her girene şiş sokulacak diye bir kaide yok.' diyerek fikrini değiştirdi. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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