Operatör Firmalarının Fiyat Politikalarına İsyan Eden Mustafa Sarıgül, Cep Telefonu Tokatladı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, operatör fiyatlarına isyan etti. Firmaların farklı fiyat politikalarına tepki gösteren Sarıgül, 'Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar.' diyerek elindeki cep telefonlarını tokatladı.