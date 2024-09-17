Operatör Firmalarının Fiyat Politikalarına İsyan Eden Mustafa Sarıgül, Cep Telefonu Tokatladı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, operatör fiyatlarına isyan etti. Firmaların farklı fiyat politikalarına tepki gösteren Sarıgül, 'Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar.' diyerek elindeki cep telefonlarını tokatladı.
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Sosyal medyada sıklıkla sinirlenip, nesneleri tokatladığı videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, telefon operatörlerinin fiyat politikalarına tepki gösterdi.
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Firmaların aynı tarifeleri farklı fiyatlara sunduğunu söyleyen Sarıgül, "Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar." diyerek cep telefonlarını tokatladı.
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