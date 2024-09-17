Görüş Bildir
Haberler
Video
Operatör Firmalarının Fiyat Politikalarına İsyan Eden Mustafa Sarıgül, Cep Telefonu Tokatladı!

Operatör Firmalarının Fiyat Politikalarına İsyan Eden Mustafa Sarıgül, Cep Telefonu Tokatladı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 11:04

İçerik Devam Ediyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, operatör fiyatlarına isyan etti. Firmaların farklı fiyat politikalarına tepki gösteren Sarıgül, 'Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar.' diyerek elindeki cep telefonlarını tokatladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada sıklıkla sinirlenip, nesneleri tokatladığı videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, telefon operatörlerinin fiyat politikalarına tepki gösterdi.

Sosyal medyada sıklıkla sinirlenip, nesneleri tokatladığı videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, telefon operatörlerinin fiyat politikalarına tepki gösterdi.

Firmaların aynı tarifeleri farklı fiyatlara sunduğunu söyleyen Sarıgül, "Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar." diyerek cep telefonlarını tokatladı.

Firmaların aynı tarifeleri farklı fiyatlara sunduğunu söyleyen Sarıgül, "Güzel kardeşim siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz, bir gün hesabını sorar." diyerek cep telefonlarını tokatladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın