Görüş Bildir
Haberler
Video
Canı Mangal Çeken Kadının Sözleri Yürekleri Dağladı! "Burcu Burcu Koktu İsteyemedim, Utandım"

Canı Mangal Çeken Kadının Sözleri Yürekleri Dağladı! "Burcu Burcu Koktu İsteyemedim, Utandım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 13:54

İçerik Devam Ediyor

Yaşadığı konteynerin yanında piknik yapan kişilerden gelen kokular nedeniyle canı mangal çeken kadının sözleri yürekleri dağladı. Durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadın, 'Yalan gelir sana burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. 'Bize de verin azıcık' diye. Çünkü buluyoruz, bulamıyoruz. Yetmiyor...' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaşadığı yerin yakında piknik yapan kişilerin gelen kokular nedeniyle canı mangal çeken kadının sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Yaşadığı yerin yakında piknik yapan kişilerin gelen kokular nedeniyle canı mangal çeken kadının sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Ekonomik durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadın, "Yalan gelir sana burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. 'Bize de verin azıcık' diye. Çünkü buluyoruz, bulamıyoruz. Yetmiyor..." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ekonomik durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadın, "Yalan gelir sana burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. 'Bize de verin azıcık' diye. Çünkü buluyoruz, bulamıyoruz. Yetmiyor..." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın