Canı Mangal Çeken Kadının Sözleri Yürekleri Dağladı! "Burcu Burcu Koktu İsteyemedim, Utandım"

Yaşadığı konteynerin yanında piknik yapan kişilerden gelen kokular nedeniyle canı mangal çeken kadının sözleri yürekleri dağladı. Durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadın, 'Yalan gelir sana burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. 'Bize de verin azıcık' diye. Çünkü buluyoruz, bulamıyoruz. Yetmiyor...' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Yaşadığı yerin yakında piknik yapan kişilerin gelen kokular nedeniyle canı mangal çeken kadının sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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Ekonomik durumlarının kötü olduğunu söyleyen kadın, "Yalan gelir sana burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. 'Bize de verin azıcık' diye. Çünkü buluyoruz, bulamıyoruz. Yetmiyor..." diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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