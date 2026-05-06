article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararı Alınan Dizinin Reyting Artışından Survivor'ın Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Final Kararı Alınan Dizinin Reyting Artışından Survivor'ın Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Kıskanmak Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2026 - 18:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıskanmak final için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kıskanmak final için hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisinin final yapacağı duyurulmuştu. Dizinin izleyicileri final yapmaması için sosyal medya paylaşımları yapsa da reytingler nedeniyle karardan vazgeçilmemişti. Artan maliyetler de dizinin yayın hayatını sürdürememesinde etkendi. Şimdiyse Özgü Namal final hakkındaki açıklamasıyla gündeme geldi.

Detaylar:

Survivor 2026'nın ne zaman final yapacağı belli oldu.

Survivor 2026'nın ne zaman final yapacağı belli oldu.

Survivor 2026'da beklenen büyük final yaklaşmaya başladı. Survivor'un bu seneki finalinin ne zaman yapılacağı belli olmazken Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın final tarihini açıkladı.

Detaylar:

Eşref Rüya 3. sezon onayı aldı ve sezon finali hazırlığında.

Eşref Rüya 3. sezon onayı aldı ve sezon finali hazırlığında.

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya yayın hayatına tam gaz devam ederken seyirciler Müslüm karakterinin akıbeti konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Dizinin kemik karakterlerinden biri olan Müslüm’ün ölerek hikayeden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Müslüm ölecek mi? Tolga Tekin Eşref Rüya’dan çıkacak mı?

Detaylar:

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak reyting kurbanı olmuş ve dizi için final kararı alınmıştı.

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak reyting kurbanı olmuş ve dizi için final kararı alınmıştı.

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak hakkında düşük reytingler nedeniyle final kararı alınmıştı. Kıskanmak'ın finali kesinleşip sette veda pastası bile kesilirken dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir reyting artışı yaşandı. Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu.

Detaylar:

Murat Soner’in Delikanlı dizisi için hazırladığı videoda kapak olarak “Delikaşlı” kelimesini kullanmasıyla başlamıştı her şey.

Murat Soner’in Delikanlı dizisi için hazırladığı videoda kapak olarak “Delikaşlı” kelimesini kullanmasıyla başlamıştı her şey.

Murat Soner’in Delikanlı dizisi için YouTube hesabından yayınlandığı video gündemde kalmaya devam ediyor. Soner’in Delikanlı dizisinde başrole hayat veren Mert Ramazan Demir’in fiziksel görünümü hakkında yaptığı yorum kısa sürede tepkilerin odağı olmuştu. Şimdiyse Delikanlı’da Mert Ramazan Demir’in sağ kolu rolünde olan Onur Ünsal’dan tepki geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde heyecan dorukta.

TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde heyecan dorukta.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı gündeme oturdu. Yeni bölüm fragmanında Adil'in Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmesi ihtimali üzerinde durulurken dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak'tan iddialı bir paylaşım geldi.

Detaylar:

Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşması reytinglerde birinci oldu.

Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşması reytinglerde birinci oldu.

5 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda iki maç yer alırken aynı zamanda Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümleri vardı. Maç yayınları reytinglerin seyrini değiştirdi ve ilk sıralara yerleşti.

Detaylar:

Seyirciler, tutkunu oldukları yerli dizilerdeki çiftlerin öpüşmesini büyük coşkuyla karşılasa da reyting uzmanı olayın tam tersi olduğunu açıkladı.

Seyirciler, tutkunu oldukları yerli dizilerdeki çiftlerin öpüşmesini büyük coşkuyla karşılasa da reyting uzmanı olayın tam tersi olduğunu açıkladı.

Yerli dizilerdeki öpüşme sahneleri sosyal medyada yoğun rağbet görse de reyting uzmanı, yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinin reytinglere etkisini açıkladı. Reyting uzmanına göre dizilerdeki öpüşme sahneleri anlık reytinglerin düşmesine neden oluyor.

Detaylar:

Uzak Şehir'in yeni bölümündeki reyting artışı gündem oldu.

Uzak Şehir'in yeni bölümündeki reyting artışı gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünde beklenmedik bir artış yaşandı. Uzak Şehir geçtiğimiz haftalarda devam eden düşüş trendini sona erdirdi ve üç kategoride de reytingini artırdı. 2 puana yakın reyting yükselten Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok izlenen sahneleri reyting uzmanı açıkladı.

Detaylar:

Kadrosu netleşen Doğanın Kanunu için okuma provası yapıldı.

Kadrosu netleşen Doğanın Kanunu için okuma provası yapıldı.

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisi için hazırlıklar devam ederken başrol oyuncular ilk kez bir araya geldi. Star TV’de yayınlanacak olan dizide Alperen Duymaz ve Özge Yağız başrolleri paylaşacaktı. İkili okuma provasında buluştu ve ilk kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, reyting başarısının ardından yeni sezon onayı almayı başardı.

TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, reyting başarısının ardından yeni sezon onayı almayı başardı.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon onayı aldı. Teşkilat'ın sezon finalinde diziye veda edecek isimler duyurulmuş ve bunlardan biri de başrol oyuncusu Rabia Soytürk olmuştu. Sosyal medyada Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat dizisinden ayrılacağı iddiaları arşa çıkarken Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nden ikinci kez ayrılan Selin Türkmen’in ayrılık nedeni sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden ikinci kez ayrılan Selin Türkmen’in ayrılık nedeni sosyal medyada gündem oldu.

Show TV ekranlarında yayın hayatını sürdüren Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Sezonlardır devam eden dizide birçok oyuncu ayrılığı yaşandı. Geçtiğimiz gün ise Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in diziye veda edeceği öğrenilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun diziden çıkarıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşayan seyircilere yanıt verdi.

Detaylar:

ATV'nin yaz sezonu için oldukça iddialı bir yapım olan "Adana Günlükleri" duyuruldu.

ATV'nin yaz sezonu için oldukça iddialı bir yapım olan "Adana Günlükleri" duyuruldu.

ATV'nin yaz sezonu için ekrana getirmeye hazırladığı 'Adana Günlükleri' dizisinde flaş değişiklik yaşandı. 15 Mayıs günü çekimlerine başlanması beklenen dizinin ismi son anda alınan bir kararla değişti. ATV dizisinin yeni ismini Birsen Altuntaş duyurdu.

Detaylar:

Finale doğru ilerleyen Survivor'a geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Lina arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Finale doğru ilerleyen Survivor'a geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Lina arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, yarışmadaki Nagihan ve Lina tartışması hakkında konuştu. Nagihan'ın ailesi olmayan Lina'ya 'Senin ailen olmayabilir herkesin ailesi var' demesi üzerine Acun Ilıcalı çileden çıkmıştı. Ilıcalı o olayın perde arkasını Survivor Ekstra'da anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın