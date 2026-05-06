Mert Ramazan Demir’i Eleştiren Murat Soner’e Rol Arkadaşı Onur Ünsal’dan Tepki Geldi

“ey tiyatrocular ve eleştiri adı altında kanaat belirten hesaplar. siyasetle, politikayla, sınıfla, devletle, faşizmle tanışın artık nolur. böyle milletin kaşıyla gözüyle varamıyoruz bi yere.

daha çok kadın öldürülecek, daha çok işçileşicez, daha çok gözetlenicez, daha çok katledilecek ormanlar, dünya daha çok kuruyacak, sermaye bizi daha çok fakirleştirecek, daha çok hapis, daha çok açlık görücez. şunu beğendim bunu beğenmedimle olmuyor ki bu iş. okuyun, öğrenin, izleyin değişim ve özgürleşme talep edin. allah aşkına kişisel sempati cıvıklığını bırakalım artık. bu bilgisizlik bizi daha çok emecek.”