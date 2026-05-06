Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen’in Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti hayranları ayrılığın yapım tarafından verilen bir karar olduğunu düşünerek sorularını Birsen Altuntaş’a iletti. Bir X kullanıcısının, “yahu fatihte aynısını yaptılar olmadı şimdi sıra çimende mi biz dört sene selini çimen olarak izledik şimdi bir başkasına mı alışmak zorunda kalacağız ne bu saçmalık?” sorusuyla birlikte Birsen Altuntaş, oyuncunun kendi isteğiyle diziden ayrıldığını açıkladı.