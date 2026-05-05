Evrim Alasya ve Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılıyor mu?

Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2026 - 15:06

5. sezon onayını almayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde 3 oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgiye göre, dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen diziden ayrılacak isimlerden biri oldu. İzleyiciler diğer iki oyuncunun Evrim Alasya ve Barış Kılıç olup olmadığını merak etti. Birsen Altuntaş, merak edilen soruyu yanıtladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen diziden ayrılıyor.

Daha önce bir kez diziden ayrılan ve geri dönen Selin Türkmen'in ikinci kez diziden ayrılacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu diziden ayrılmasına rağmen karakterin hikayesi devam edecek. Bu sebeple Çimen karakteri için yeni bir oyuncu diziye dahil olacak.

Diziden ayrılacak diğer oyuncuların Kıvılcım ve Ömer karakterlerine hayat veren Evrim Alasya ile Barış Kılıç olacağı iddia edildi.

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından bir izleyici gazeteci Birsen Altuntaş'a Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını sordu. Birsen Altuntaş ise devam edeceklerini açıkladı. Diziden ayrılacak diğer iki oyuncunun kimler olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
