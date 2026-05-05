Lider Uçtu, Farkı 4'e Katladı: 4 Mayıs Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2026 - 14:12

4 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarına Uzak Şehir damga vurdu. Son haftalarda düşüşe geçen dizi dün akşam şahlandı. En yakın rakibiyle aradaki farkı dörde katladı. Cennetin Çocukları ve Delikanlı'yı gündüz kuşağı programları takip etti.

Reyting sonuçları ne oldu?

Uzak Şehir'in hareketli geçen bölümü reytinglerde yükselişe geçmesini sağladı.

Kaya'nın bebeğine ulaşması, Nare'nin bebeğini kaybetmesi, Alya ve Cihan'ın öpüşmesi ve Alya'yla Deniz'in kaçırılması izleyiciyi yeniden diziye çekti. Uzak Şehir, rakipleri Delikanlı ve Cennetin Çocukları'na dört kat fark atmayı başardı.

Delikanlı reytinglerini düşürürken Cennetin Çocukları'nda az da olsa artış görüldü.

4 Mayıs Total Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 12.66

  • Uzak Şehir (Özet): 6.83

  • Esra Erol'da: 5.38

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.63

  • Atv Ana Haber: 3.65

  • Survivor: 3.55

  • Cennetin Çocukları: 3.43

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.39

  • Delikanlı: 3.01

  • Gelin: 3.01

  • ### 4 Mayıs AB Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 8.36

  • Uzak Şehir (Özet): 5.02

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.71

  • Cennetin Çocukları: 3.30

  • Delikanlı: 3.13

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.89

  • Atv Ana Haber: 2.70

  • Survivor: 2.63

  • Esra Erol'da: 2.59

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.24

  • ### 4 Mayıs ABC1 Reyting Sonuçları 

  • Uzak Şehir: 11.51

  • Uzak Şehir (Özet): 5.59

  • Esra Erol'da: 4.41

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.25

  • Cennetin Çocukları: 3.90

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.65

  • Delikanlı: 3.48

  • Atv Ana Haber: 3.03

  • Survivor: 3.02

  • Cennetin Çocukları (Özet): 2.47

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
