Survivor'dan Diskalifiye Edilen Seren Ay'dan Şoke Eden İtiraf: Dedikodunun Çıkmasını Nagihan İstemiş!

Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2026 - 13:41

Survivor Türkiye'de finale doğru gidilirken geçtiğimiz haftalarda bir aşk iddiası gündem olmuştu. Nagihan ve Bayhan arasında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, bu iddiaların nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Survivor'da Nagihan ve Bayhan'ın yakınlığı 'aşk'a yorulmuş, iddialar sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Bayhan ve Nagihan arasında aşk yaşandığı sosyal medyanın gündemine otururken, kısa sürede ikili arasındaki yakınlık yerini gerginliğe bıraktı. Nagihan'ın övgüler yağdırdığı Bayhan'ın geçirdiği rahatsızlık tedirginlik yarattı ve aralarındaki aşk iddiaları da kısa sürede dindi.

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, Nagihan ve Bayhan arasındaki aşk iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seren Ay, 'Bak, ben bunların hepsini eksiksiz anlatıyorum. Benim yalan söyleyecek bir durumum yok zaten diskalifiye oldum. Yalan söyleyecek bir durumum yok. Her şey de ortada. Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bayhan'la aranda bir şey olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Yani ne alakası var? Sen bunu bence konuşulsun diye konuşmaya çalışıyorsun, ima etmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey yok, ki Bayhan ağabey bu durumdan çok rahatsız oldu. Böyle bir cümle kullandığı için. Çünkü onun o taraklarda hiç gözü yok...' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
