Mert Ramazan Demir’i Eleştiren Murat Soner’e Ünlü Yönetmen Ateş Püskürdü

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.05.2026 - 11:53

Dizi eleştirileri yaptığı videolarıyla YouTube’da bir kitleye sahip olan Murat Soner, son videosuyla gündem oldu. Mert Ramazan Demir’in başrolündeki Delikanlı dizisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Soner’in bazı sözleri tepki topladı. Mert Ramazan Demir’in dış görünüşü için dile getirdikleri X’te kısa sürede karşılık bulurken, ünlü yönetmen Neslihan Yeşilyurt da ateş püskürdü. Gelin detaylara geçelim…

Show TV’de yayınlanan Delikanlı dizisi için paylaşım yapan Murat Soner eleştirilerin odağı oldu.

Mert Ramazan Demir’in kaşları hakkında konuşarak dış görünüşüne dair yorum yapması seyirci tarafından doğru bulunmadı. Hem diziseverler hem de Murat Soner’in takipçileri konu hakkında eleştirilerini X platformunda dile getirdi.

Mert Ramazan Demir’in Disney Plus’ta yayınlanan son dijital projesi Bize Bi Şey Olmaz’da yönetmen koltuğunda oturan Neslihan Yeşilyurt da sert bir dille Murat Soner’e yanıt verdi. Dizi eleştirisi adı altında fiziksel özellikler hakkında yorum yapılmasına karşı olduğunu ifade etti.

İşte ünlü yönetmenin yanıtı 👇

“Dizileri eleştirebilirsiniz, senaryoyu yerin dibine sokabilirsiniz ama bir insanın kaşını, gözünü, fiziğini alay konusu yapmak eleştiri değil siber zorbalıktır. Hele ki bu üslubu büyük ustalar Şener Şen ve Kemal Sunal’ ın berbat taklitlerine sığınarak yapmak ! 

Bir yapımı kalitesizlikle suçlarken, kullanılan metodun bu kadar kalitesiz olması da büyük ironi. 

#MuratSoner”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
