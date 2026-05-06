Maçlar Ekrana Yön Verdi: 5 Mayıs Salı Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Beşiktaş ve Konyaspor maçı Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer aldı. Ardından ise AB ve ABC1 grubunda Arsenal - Atletico karşılaşmasının ikinci olduğu görüldü.

Maçlar zirveyi ele geçirirken Kıskanmak dizisi Total kategorisinde ikinci sıradaydı. AB ve ABC1’de de üçüncü olarak günü tamamladı.

Öte yandan gündüz kuşağı programları Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk beşe adını yazdırdı.