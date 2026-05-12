Final Kararı Alan Diziden Yeni Bölümü İptal Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'e karşı müthiş bir direniş sergileyen Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı alarak adından yine söz ettirdi. Sezon finali bölümlerinin epey heyecanlı geçtiği Kızılcık Şerbeti'nde bu defa neler olacağını kimse kestiremezken dizinin çekimleri ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün çekim anı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıvılcım'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Ömer'in bir kadınla sahilde oturduğu sahne seyirciden yoğun tepki aldı. 4 sezon boyunca iki karakterin sürekli ayrılıp barışmasından yakınan seyirci, Ömer'in yeni bir karakterle aşk yaşadığını iddia ederek resmen isyan etti.