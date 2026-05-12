Final Kararı Alan Diziden Yeni Bölümü İptal Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.05.2026 - 16:07

12 Mayıs Salı günü, televizyon dünyası hem yeni sezon hazırlıkları hem de ekranlardaki kıyasıya rekabetle oldukça hareketli bir mesaiyi geride bıraktı. Kadrolara katılan sürpriz isimlerden set arkasında yaşanan sıcak gelişmelere kadar pek çok önemli detayı gün boyu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise sektörün nabzını tutan ve sosyal medyada geniş yankı bulan en çarpıcı başlıkları günün özeti olarak bir araya getirdik.

Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katılan bazı kişiler, TikTok fenomeni Selda ve yakın çevresindeki isimler tarafından maddi zarara uğratıldıklarını öne sürdü.

Programa bağlanan Gökmen Bey, TikTok yayınları sırasında Selda’ya yüksek miktarda dijital hediye gönderdiğini ve bu süreçte yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini iddia etti. Yaşadıklarını anlatan Gökmen Bey, “Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” dedi.

Gökmen Bey’in oğlu Mert de canlı yayında açıklamalarda bulunarak, “Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız, zararlarımız giderilsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Programa katılan bir diğer isim Yılmaz Bey ise, Selda’nın ablası olduğu öne sürülen Serap isimli kişi tarafından mağdur edildiğini savundu. Yılmaz Bey, “Canlı yayında yardım istediler, 600 bin TL gönderdim” ifadelerini kullandı.

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü 13 Mayıs Çarşamba akşamının yayın akışından kaldırıldı.

Eskiden Burak Özçivit’in başrolünde olduğu yapımın yeni başrolü Mert Yazıcıoğluolmuştu. Ünlü güzel Alina Boz da kadroya yeni sezonda dahil olan isimlerdendi. Yayın hayatına tam gaz devam eden yapım için geçtiğimiz hafta final kararı verildiği de öğrenilmişken bu hafta ise yeni bölümü iptal edildi. Kuruluş Orhan yerine ATV’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yayınlanacak.

Kanal D, her sene gelenek haline gelen duyurusunu yaptı. Efsane dizi Aşk-ı Memnun hafta içi her gün tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

Yaz mevsiminin gelişini yıllardır yalnızca havaların ısınmasıyla değil, ekranların vazgeçilmez klasiği Aşk-ı Memnu’nun yeniden başlamasıyla da anlıyoruz. Artık adeta bir gelenek haline gelen fenomen dizi, bu yıl da izleyiciyle yeniden buluşuyor. Beklenen haber sonunda geldi ve Kanal D, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Aşk-ı Memnu tekrarlarının hafta içi her gün ekrana geleceğini duyurdu.

Özellikle final bölümüyle hafızalara kazınan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle bile reyting yarışında adından söz ettireceğe benziyor.

Pazartesi akşamları Uzak Şehir gibi iddialı bir yapımla aynı gün ekrana gelen Delikanlı dizisi, 7. bölümüyle birlikte erken final yaparak yayın hayatını noktalıyor.

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında beklenen reyting oranlarına bir türlü ulaşamadı. Ancak dizinin YouTube kanalı üzerinden paylaşılan sahnelerin ve bölümlerin izlenme sayıları açıklandığında herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Televizyonda düşük kalan izlenme paylarına rağmen, dizinin dijital platformdaki videoları kısa sürede milyonlarca kez tıklandı.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin çekimleri ifşa oldu.

Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'e karşı müthiş bir direniş sergileyen Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı alarak adından yine söz ettirdi. Sezon finali bölümlerinin epey heyecanlı geçtiği Kızılcık Şerbeti'nde bu defa neler olacağını kimse kestiremezken dizinin çekimleri ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün çekim anı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıvılcım'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Ömer'in bir kadınla sahilde oturduğu sahne seyirciden yoğun tepki aldı. 4 sezon boyunca iki karakterin sürekli ayrılıp barışmasından yakınan seyirci, Ömer'in yeni bir karakterle aşk yaşadığını iddia ederek resmen isyan etti.

Motto Prodüksiyon imzasını taşıyan Cennetin Çocukları dizisi, kanalın aldığı son kararla birlikte 36. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Başrollerin değişimiyle Ayvalık'taki çekimlere yeni bir soluk getirilmesi hedeflense de, bu hamle beklenen reyting artışını ne yazık ki sağlamadı. Yaşanan bu kan kaybı ve izleyici beklentisinin karşılanamaması üzerine TRT 1 yönetimi, yapımın daha fazla devam etmemesi yönünde karar kıldı. Sonuç olarak, yeni sezonda yer alması planlanmayan dizi için 36. bölümde kesin final kararı alındı ve ekran yolculuğunun noktalanacağı duyuruldu.

11 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Pazartesi günleri rakipsiz bir şekilde ilerleyen Uzak Şehir, her hafta birinci olmayı başarıyor. Bu hafta da Total, AB ve ABC1 gruplarında birinciliği diğer dizilere kaptırmadı. Sezon finaline doğru son bölümlerin hazırlığında olan dizi oranlarda düşüş yaşasa da günü galibiyetle noktaladı.

Öte yandan Mert Ramazan Demir’in başrolündeki Delikanlı dizisi reytingler nedeniyle erken final kararı almıştı. Final kararının açıklanması yeni bölüm reytinglerini daha da düşürdü ve Delikanlı Total grubunda ilk 10’a giremedi.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise Total’de 8., AB’de 10. ve ABC1’de 6. olarak günü tamamladı.

Yunanistan Survivor kadrosunun popüler isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, yarışma çekimlerinin yapıldığı saatlerin dışında ve programın rutin işleyişinden bağımsız bir alanda gerçekleşti. Agios Dominikos bölgesinde balık tutmak için zıpkınla denize giren Floros’a hızla gelen bir tekne çarptı.  

Olayın hemen ardından çevredekilerin ve yapım ekibinin müdahalesiyle sudan çıkarılan yarışmacıya ilk yardım ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bir hastaneye nakledilen Floros'un tedavisine yoğun bakım şartlarında başlandığı bildirildi. Yunan medyasında geniş yankı uyandıran kazanın ardından, yerel liman yetkilileri ve polis ekipleri teknenin seyir defterini incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Haftalık reytinglerde özetiyle en çok izlenen diziler belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in en çok reyting alan dizi olduğu haftalık reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki reyting mücadelesinde haftalardır lider dizi değişmiyor ve Taşacak Bu Deniz zirveden inmiyor. 4 - 10 Mayıs haftalık reytinglerinde bazı yerli diziler özet bölümleriyle yine farkını ortaya koydu. Haftalık reyting sonuçlarında TOTAL grubunun özet lideri Uzak Şehir olurken AB ve ABC1 kategorisinde özeti en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Öte yandan NOW'ın düşük reytingleri nedeniyle final kararı alınan dizisi Kıskanmak, özet bölümüyle ilk 5'e girdi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
