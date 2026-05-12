Final Kararı Veren ATV Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı

Elif Sude Yenidoğan
12.05.2026 - 14:55

Sezon başında yaşanan başrol değişikliğiyle gündeme gelen Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına yeni sezonda Kuruluş Orhan olarak yeni kadrosu ve yeni hikayesiyle devam etme kararı almıştı. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan yapımın yeni bölümüne dair bugün karar değişikliği yaşandı. 13 Mayıs Çarşamba akşamı için ATV’nin yayın akışı değişti. Gelin detaylara geçelim…

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü 13 Mayıs Çarşamba akşamının yayın akışından kaldırıldı.

Eskiden Burak Özçivit’in başrolünde olduğu yapımın yeni başrolü Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Ünlü güzel Alina Boz da kadroya yeni sezonda dahil olan isimlerdendi. Yayın hayatına tam gaz devam eden yapım için geçtiğimiz hafta final kararı verildiği de öğrenilmişken bu hafta ise yeni bölümü iptal edildi.

Kuruluş Orhan yerine ATV’de Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı yayınlanacak.

İşte 13 Mayıs Çarşamba Günü ATV Kanalının Güncel Yayın Akışı 👇

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

22:40 Kuruluş Orhan 23.Bölüm

02:00 Ateş Kuşları

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
