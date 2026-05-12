Erken Final Kararı Alan Delikanlı’nın YouTube Üzerindeki İzlenmeleri Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.05.2026 - 13:23

Televizyon dünyasında büyük umutlarla başlayan Delikanlı dizisi için beklenen final kararı açıklanmıştı. Pazartesi akşamları yayınlanan ve güçlü rakiplerle mücadele eden yapım, reyting savaşında istediği sonuçları alamayınca ekran macerasını sonlandırma yoluna gitti. Kanal yönetiminin aldığı bu karar sonrasında dizinin sadece 7 bölüm süreceği bilgisi izleyicileri şaşırttı. Ancak televizyon reytinglerinin aksine, projenin dijital platformlardaki performansı bambaşka bir tablo ortaya koydu. Dizinin internet üzerindeki resmi sayfalarında paylaşılan videoların ulaştığı rakamlar, projenin aslında geniş bir kitleye hitap ettiğini gösterdi.

Pazartesi akşamları Uzak Şehir gibi iddialı bir yapımla aynı gün ekrana gelen Delikanlı dizisi, 7. bölümüyle birlikte erken final yaparak yayın hayatını noktalıyor.

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında beklenen reyting oranlarına bir türlü ulaşamadı. Ancak dizinin YouTube kanalı üzerinden paylaşılan sahnelerin ve bölümlerin izlenme sayıları açıklandığında herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Televizyonda düşük kalan izlenme paylarına rağmen, dizinin dijital platformdaki videoları kısa sürede milyonlarca kez tıklandı.

Özellikle Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı karakterin sahneleri, internet kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Hikayede Mert Ramazan Demir’e eşlik eden oyuncu kadrosu ve projenin genel konusu aslında oldukça dikkat çekiciydi. Delikanlı, haksızlıklara karşı duran ve kendi adaletini arayan bir gencin hayat mücadelesini anlatıyordu. Uzak Şehir dizisinin güçlü bir rakip olarak karşısında durması, Delikanlı’nın televizyon reytinglerinde geride kalmasına neden olan en büyük etkendi. Buna rağmen dijital mecralarda dizinin her kesiti binlerce yorum ve beğeni alarak gündemde kalmaya devam etti. Yapım ekibi, internet üzerindeki bu milyonluk etkileşimlerden memnun olsa da televizyonun ticari şartları gereği final kararı kaçınılmaz hale geldi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
