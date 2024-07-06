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Fazlı Tonar'dan Beyler İçin Tesettür Açıklaması: “Erkeklerin de Hiçbir Uzvu Belli Olmayacak"

Fazlı Tonar'dan Beyler İçin Tesettür Açıklaması: “Erkeklerin de Hiçbir Uzvu Belli Olmayacak"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 17:04

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Sosyal medyada dini bilgler paylaşan Fazlı Tonar'ın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de erkeklerde tesettür meselesini ele aldı.

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Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi gerektiğini söyleyen Tonar, nasıl giyinmeleri gerektiğini anlattı.

Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi gerektiğini söyleyen Tonar, nasıl giyinmeleri gerektiğini anlattı.

“Erkek de tesettüre riayet edecek. Hiçbir uzvu belli olmayacak." diyen Tonar, öncelikle gözlerine hakim olmaları gerektiğini, aksi taktirde hiçbir işlerinin yolunda gitmeyeceğini belirtti.

“Erkek de tesettüre riayet edecek. Hiçbir uzvu belli olmayacak." diyen Tonar, öncelikle gözlerine hakim olmaları gerektiğini, aksi taktirde hiçbir işlerinin yolunda gitmeyeceğini belirtti.

İşte o açıklama;

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