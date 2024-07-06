Fazlı Tonar'dan Beyler İçin Tesettür Açıklaması: “Erkeklerin de Hiçbir Uzvu Belli Olmayacak"

Sosyal medyada dini bilgler paylaşan Fazlı Tonar'ın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de erkeklerde tesettür meselesini ele aldı.
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Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi gerektiğini söyleyen Tonar, nasıl giyinmeleri gerektiğini anlattı.
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“Erkek de tesettüre riayet edecek. Hiçbir uzvu belli olmayacak." diyen Tonar, öncelikle gözlerine hakim olmaları gerektiğini, aksi taktirde hiçbir işlerinin yolunda gitmeyeceğini belirtti.
İşte o açıklama;
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