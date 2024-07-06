Fazlı Tonar'dan Beyler İçin Tesettür Açıklaması: “Erkeklerin de Hiçbir Uzvu Belli Olmayacak"

Türk ve Hollandalı Çiftten Euro 2024 Karşılaşmalarına Güldüren Paylaşım

İngilizler İspanya’ya Mağlup Olan Almanya Taraftarlarıyla Kavga Etti

Alev Topu Yürekleri Ağıza Getirdi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Olduğu Tahmin Edilen Bir Cisim Görüldü