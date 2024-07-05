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Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye Söylediği Gündem Olan Sözlere Aydilge'den de Yorum Geldi

Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye Söylediği Gündem Olan Sözlere Aydilge'den de Yorum Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:50

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Geçtiğimiz günlerde, programına konuk olan Meryem Uzerli'ye söylediği sözlerle gündem olan Hülya Avşar oldukça tepki çekti bildiğiniz üzere. Uzerli'ye 'Seninle neden evlenmediler?' diyen Avşar'a pek çok isimden eleştiri yağdı.

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Toplumsal konularla ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan Aydilge'ye de bu konudaki görüşleri soruldu.

Toplumsal konularla ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan Aydilge'ye de bu konudaki görüşleri soruldu.

Programı izlediğini söyleyen Aydilge'nin konuya kendi tarzıyla yaptığı yorum beğeni topladı.

Programı izlediğini söyleyen Aydilge'nin konuya kendi tarzıyla yaptığı yorum beğeni topladı.

İşte o açıklama;

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