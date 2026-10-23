2 Bin Yıldır Ayakta: Romalı Mühendislerin Yapılarını Ölümsüz Kılan Sırlar

Bugün inşa edilen pek çok bina birkaç on yıl içinde eski püskü görünmeye hatta yıkılmaya başlarken Roma İmparatorluğu'ndan kalan bazı yapılar 2 bin yıldır ayakta. Üstelik bir kısmı hâlâ kullanılıyor.

Peki Romalı mühendisler bu dayanıklılığı nasıl sağladı? Cevap, kendini onarabilen bir beton tarifinde, kemerin akıllıca kullanımında ve gereksiz her şeyden arındırılmış bir sadelikte saklı.

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