2 Bin Yıldır Ayakta: Romalı Mühendislerin Yapılarını Ölümsüz Kılan Sırlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün inşa edilen pek çok bina birkaç on yıl içinde eski püskü görünmeye hatta yıkılmaya başlarken Roma İmparatorluğu'ndan kalan bazı yapılar 2 bin yıldır ayakta. Üstelik bir kısmı hâlâ kullanılıyor.
Peki Romalı mühendisler bu dayanıklılığı nasıl sağladı? Cevap, kendini onarabilen bir beton tarifinde, kemerin akıllıca kullanımında ve gereksiz her şeyden arındırılmış bir sadelikte saklı.
Pantheon: 1900 yıldır kesintisiz kullanılıyor
Çatlaklarını kendi kapatan beton
Harçsız ayakta duran Segovia Su Kemeri
Kemerin gücü ve sadeliğin dersi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın