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2 Bin Yıldır Ayakta: Romalı Mühendislerin Yapılarını Ölümsüz Kılan Sırlar

2 Bin Yıldır Ayakta: Romalı Mühendislerin Yapılarını Ölümsüz Kılan Sırlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:22
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Bugün inşa edilen pek çok bina birkaç on yıl içinde eski püskü görünmeye hatta yıkılmaya başlarken Roma İmparatorluğu'ndan kalan bazı yapılar 2 bin yıldır ayakta. Üstelik bir kısmı hâlâ kullanılıyor. 

Peki Romalı mühendisler bu dayanıklılığı nasıl sağladı? Cevap, kendini onarabilen bir beton tarifinde, kemerin akıllıca kullanımında ve gereksiz her şeyden arındırılmış bir sadelikte saklı.

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Pantheon: 1900 yıldır kesintisiz kullanılıyor

Pantheon: 1900 yıldır kesintisiz kullanılıyor

Roma'daki Pantheon, MS 128 civarında tamamlandığından beri hiç terk edilmeden kullanılıyor. Yaklaşık 43 metre çapındaki kubbesi, bugün hâlâ dünyanın en büyük donatısız beton kubbesi unvanını koruyor. İçinde tek bir çelik çubuk bile olmayan bu devasa kubbenin bunca zaman ayakta kalmasının sırrı ise Roma betonunda yatıyor.

Çatlaklarını kendi kapatan beton

Çatlaklarını kendi kapatan beton

Romalılar betonlarında son derece reaktif bir kireç kullanıyordu. Bu karışımın içinde 'kireç kırıntıları' adı verilen küçük kalsiyum parçacıkları oluşuyordu. Yapıda bir çatlak açıldığında ve içeri su sızdığında bu kırıntılar yeniden kristalleşip çatlağı dolduruyor, yani beton kendi kendini onarıyordu. Bu mekanizmayı 2022'de MIT'deki araştırmacılar ortaya koydu. 

Tarif imparatorluğun çöküşüyle unutuldu ve ancak 15. yüzyılda bulunan eski bir el yazması sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı. Günümüz betonu, özellikle çelik donatıyla birlikte çok daha güçlü; ancak zamanla paslanan çelik, modern yapıların ömrünü kısaltıyor.

Harçsız ayakta duran Segovia Su Kemeri

Harçsız ayakta duran Segovia Su Kemeri

İspanya'daki Segovia Su Kemeri, suyu 16 kilometreyi aşan bir mesafe boyunca taşıyordu. İşin en şaşırtıcı yanı, devasa taş blokların arasında ne çimento ne de harç bulunması. Taşları bir arada tutan tek şey yerçekimi. Kemer, şehre 1973 yılına kadar su taşımaya devam etti ve kısa süre sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Kemerin gücü ve sadeliğin dersi

Kemerin gücü ve sadeliğin dersi

Roma kemeri, üzerine binen yükü yanlara doğru dağıtarak düz bir kiriş ya da sütunun taşıyabileceğinden çok daha fazlasını taşıyabiliyordu. Bu sayede imparatorluk boyunca 200'ü aşkın su kemeri inşa edildi; yalnızca Roma'yı besleyen kemerlerin toplam uzunluğu yüzlerce kilometreyi buldu. Bu, tarihteki ilk büyük ölçekli şebeke suyu sistemiydi. Kemerin etkisi, yüzyıllar sonra yükselen Gotik katedrallerde ve camilerde de görülüyor. Romalıların formülü aslında basitti: Temel olanı mükemmelleştir, gerisini at.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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