Kökeni Arapça Olduğuna Şaşıracağınız İngilizce Kelimeler
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Bir dil, onu konuşan insanların tarihini anlatır. İngilizce de yüzyıllar boyunca temas kurduğu dillerden kelimeler aldı ve Arapça bu dillerin başında geliyor. Bu kelimelerin çoğu 12. ve 13. yüzyıllarda Akdeniz liman kentlerinde İtalyanca ve İspanyolca gibi dillere, oradan da İngilizceye geçti.
İşin ilginç yanı, bu kelimelerin birçoğunun Arapça kökenli akrabalarını biz de Türkçede her gün kullanıyoruz.
1. Zero (Sıfır)
2. Chess ve Checkmate (Satranç ve Şah Mat)
3. Magazine (Mahzen)
4. Assassin (Haşhaşiler)
5. Sequin (Sikke)
6. Serendipity (Serendib)
7. Ghoul (Gulyabani)
8. Giraffe (Zürafa)
9. 'Al' ile başlayan kelimeler (Kimya, Cebir, Alkol)
10. Coffee, Sugar, Syrup (Kahve, Şeker, Şerbet)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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