Kökeni Arapça Olduğuna Şaşıracağınız İngilizce Kelimeler

Bir dil, onu konuşan insanların tarihini anlatır. İngilizce de yüzyıllar boyunca temas kurduğu dillerden kelimeler aldı ve Arapça bu dillerin başında geliyor. Bu kelimelerin çoğu 12. ve 13. yüzyıllarda Akdeniz liman kentlerinde İtalyanca ve İspanyolca gibi dillere, oradan da İngilizceye geçti.

İşin ilginç yanı, bu kelimelerin birçoğunun Arapça kökenli akrabalarını biz de Türkçede her gün kullanıyoruz.

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