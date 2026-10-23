Rekor Kırdı: Monet'nin Tablosu 50 Milyon Euroya Satıldı
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Tahmini değerinin çok üzerinde satıldı.
Monet'nin ölümünün 100. yılında geldi.
Aynı gün Christie's'te de Monet tabloları satıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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