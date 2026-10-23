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Rekor Kırdı: Monet'nin Tablosu 50 Milyon Euroya Satıldı

Rekor Kırdı: Monet'nin Tablosu 50 Milyon Euroya Satıldı

Fransa
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 14:54
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Empresyonizmin kurucularından Claude Monet'nin 'Iris' adlı dev tablosu, Paris'te düzenlenen Sotheby's müzayedesinde alıcı komisyonu dahil 50 milyon euroya satıldı. Bu satışla tablo, Fransa'da açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri oldu.

Kaynak

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Tahmini değerinin çok üzerinde satıldı.

Tahmini değerinin çok üzerinde satıldı.

Sotheby's, satış öncesinde 1,60 metre yüksekliğinde ve 1,80 metre genişliğindeki 'Iris' için 22 ila 30 milyon euro arasında bir değer biçmişti. Müzayede evi bunu 'Fransa'da açık artırmaya çıkan bir tabloya verilen en yüksek değer' olarak duyurmuştu. 

Tablo ise bu tahminin çok üzerinde, alıcı komisyonu dahil 50 milyon euroya alıcı buldu. Eser, milyarder Schlumberger ailesinin Paris'teki konağından hiç çıkmamıştı ve bugüne kadar yalnızca siyah beyaz bir fotoğrafla biliniyordu. Sotheby's'ten Thomas Bompard'a göre tabloyu Jeanne Schlumberger (1889-1983) satın almıştı.

Monet'nin ölümünün 100. yılında geldi.

Monet'nin ölümünün 100. yılında geldi.

Monet, 'Iris'i hayatının son yıllarında resmetti. 

Satış, ressamın 5 Aralık 1926'daki ölümünün 100. yılına denk geldi. Paris'te bu yıl dönümü için 'Monet, Zamanı Resmetmek' ve 'Monet'den Hockney'e Manzaranın Hikayeleri' adlı iki sergi düzenleniyor. 

Aynı müzayedede Monet'nin 'Iris' dışında üç tablosu daha satışa çıktı; bunlardan 'Salkım Söğüt' için 9 ila 12 milyon euro değer biçilmişti.

Aynı gün Christie's'te de Monet tabloları satıldı.

Aynı gün Christie's'te de Monet tabloları satıldı.

Aynı gün Paris'te Christie's'in düzenlediği müzayedede de 26 eser satıldı. Bunlar arasında Monet'nin iki tablosu da vardı: 'Pourville'de Uçurumların Kenarı' 12,7 milyon euroya, 'Üç Saksı Lale' ise 3,1 milyon euroya alıcı buldu.

Pierre-Auguste Renoir'ın 'Deniz Kıyısında Genç Kızlar' tablosu 5,8 milyon euroya, Pablo Picasso'nun 'Gravyer Peynirli Natürmort' tablosu ise 3 milyon euroya satıldı. Christie's müzayedesinin toplam geliri, alıcı komisyonları dahil 41,6 milyon euro oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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