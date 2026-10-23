Rekor Kırdı: Monet'nin Tablosu 50 Milyon Euroya Satıldı

Sotheby's, satış öncesinde 1,60 metre yüksekliğinde ve 1,80 metre genişliğindeki 'Iris' için 22 ila 30 milyon euro arasında bir değer biçmişti. Müzayede evi bunu 'Fransa'da açık artırmaya çıkan bir tabloya verilen en yüksek değer' olarak duyurmuştu.

Tablo ise bu tahminin çok üzerinde, alıcı komisyonu dahil 50 milyon euroya alıcı buldu. Eser, milyarder Schlumberger ailesinin Paris'teki konağından hiç çıkmamıştı ve bugüne kadar yalnızca siyah beyaz bir fotoğrafla biliniyordu. Sotheby's'ten Thomas Bompard'a göre tabloyu Jeanne Schlumberger (1889-1983) satın almıştı.