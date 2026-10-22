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Ev Eşyası Satışından 30 Dolara Aldığı Çizimin Değeri 10 Milyon Dolar Çıktı

Ev Eşyası Satışından 30 Dolara Aldığı Çizimin Değeri 10 Milyon Dolar Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:38
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir adam, birkaç yıl önce gittiği bir ev eşyası satışında gözüne kestirdiği küçük bir çizimi yalnızca 30 dolara satın aldı. Eşyaları satan aile, resmin sıradan bir kopya olduğundan emindi. Yıllar süren incelemelerin ardından ortaya çıkan sonuç ise sanat dünyasında büyük ses getirdi: Kağıdın altındaki imza, 500 yılı aşkın geçmişi olan bir Rönesans ustasına aitti.

Kaynak: Artnet News

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Ailesi çizimin değersiz bir kopya olduğunu düşünüyordu

Ailesi çizimin değersiz bir kopya olduğunu düşünüyordu

Hikaye, Boston yakınlarındaki Concord kasabasında yaşayan mimar çift Jean-Paul ve Elizabeth Carlhian'ın evinden çıktı. Çiftin ölümünün ardından mirasçılar evdeki eşyaları satışa çıkardı. Satılan parçalar arasında Meryem'i kucağında bebek İsa ile çimenlik bir bankta otururken gösteren, mürekkeple yapılmış küçük bir çizim de vardı.

Aile, resmin yıllar önce basılmış bir reprodüksiyon olduğunu düşünüyordu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen alıcı ise çizimi yalnızca hoşuna gittiği için 30 dolara alıp evine götürdü. Resim bir süre evinde asılı kaldı, sahibi onu ara sıra misafirlerine gösterdi.

Bir sahafın "Bu Dürer olabilir" sözüyle her şey değişti

Bir sahafın "Bu Dürer olabilir" sözüyle her şey değişti

Çizimin kaderini, sahibinin arkadaşı olan nadir kitap satıcısı Brainerd Phillipson değiştirdi. Phillipson, eserin Alman Rönesans ressamı Albrecht Dürer'e ait olabileceğini sanat simsarı Clifford Schorer'e anlattı. Schorer bu ihtimale başta hiç inanmadı, olsa olsa bir gravür baskısı olacağını düşündü.

Fotoğrafı görünce fikri değişen Schorer, çizimi yerinde görmek için yola çıktı. Karşısındakinin ya hayatında gördüğü en iyi sahte eser ya da gerçek bir başyapıt olduğunu söyledi. Ardından satış haklarını almak için sahibine 100 bin dolar ödedi ve uzun bir doğrulama süreci başlattı.

Kağıttaki filigran ve "AD" imzası ustayı ele verdi

Kağıttaki filigran ve "AD" imzası ustayı ele verdi

Sonraki yaklaşık üç yılda çizim, alanın en tanınmış uzmanlarının önüne geldi. Viyana'daki Albertina Müzesi'nin baş küratörü Christof Metzger ile British Museum'un eski küratörü Giulia Bartrum, eserin Dürer'in elinden çıktığı sonucuna vardı.

Belirleyici ipuçlarından biri, sayfanın altındaki ünlü 'AD' monogramıydı. İmzanın çizimle aynı mürekkeple atıldığı anlaşıldı; Dürer'in bu alışkanlığı 1501-1514 yılları arasındaki en az 20 eserinde görülüyor. Kağıt konservatörü Jane McAusland ise kağıdın İtalyan keten kağıdı olduğunu ve üzerinde üç dişli bir mızrak ile halka biçiminde filigran bulunduğunu belirledi. Aynı işaret, sanatçının kullandığı bilinen 200'den fazla kağıtta da yer alıyor.

Değerinin 50 milyon doları bulabileceği konuşuluyor

Değerinin 50 milyon doları bulabileceği konuşuluyor

Uzmanlara göre 1503 tarihli bu çizim, Dürer'in bugün Albertina koleksiyonunda bulunan 'Hayvanlar Arasında Meryem' adlı çalışmasının hazırlığı olabilir. Londra'daki Agnews Gallery'de sergilenen eserin değerinin en az 10 milyon dolar olduğu, bazı tahminlere göre 50 milyon doları aşabileceği konuşuluyor.

Yine de herkes aynı fikirde değil. Albertina'nın eski küratörlerinden Fritz Koreny, çizimin Dürer'in öğrencisi Hans Baldung'a ait olabileceğini savunuyor; Metzger ise bu görüşe katılmıyor. Tartışma sürse de 30 dolarlık bir alışverişin sanat tarihinin en dikkat çekici buluntularından birine dönüşmesi, hikayeyi bugün hala gündemde tutuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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