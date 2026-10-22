Ev Eşyası Satışından 30 Dolara Aldığı Çizimin Değeri 10 Milyon Dolar Çıktı
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir adam, birkaç yıl önce gittiği bir ev eşyası satışında gözüne kestirdiği küçük bir çizimi yalnızca 30 dolara satın aldı. Eşyaları satan aile, resmin sıradan bir kopya olduğundan emindi. Yıllar süren incelemelerin ardından ortaya çıkan sonuç ise sanat dünyasında büyük ses getirdi: Kağıdın altındaki imza, 500 yılı aşkın geçmişi olan bir Rönesans ustasına aitti.
Kaynak: Artnet News
Ailesi çizimin değersiz bir kopya olduğunu düşünüyordu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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