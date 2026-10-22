Ev Eşyası Satışından 30 Dolara Aldığı Çizimin Değeri 10 Milyon Dolar Çıktı

Hikaye, Boston yakınlarındaki Concord kasabasında yaşayan mimar çift Jean-Paul ve Elizabeth Carlhian'ın evinden çıktı. Çiftin ölümünün ardından mirasçılar evdeki eşyaları satışa çıkardı. Satılan parçalar arasında Meryem'i kucağında bebek İsa ile çimenlik bir bankta otururken gösteren, mürekkeple yapılmış küçük bir çizim de vardı.

Aile, resmin yıllar önce basılmış bir reprodüksiyon olduğunu düşünüyordu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen alıcı ise çizimi yalnızca hoşuna gittiği için 30 dolara alıp evine götürdü. Resim bir süre evinde asılı kaldı, sahibi onu ara sıra misafirlerine gösterdi.