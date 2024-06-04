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Fatih Portakal'dan Mehmet Şimşek'e Asgari Ücret Tepkisi! 'Sabır Demeyin Bana, İnsanlar O Sınırı Geçti!'

Fatih Portakal'dan Mehmet Şimşek'e Asgari Ücret Tepkisi! 'Sabır Demeyin Bana, İnsanlar O Sınırı Geçti!'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 12:19

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Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi. Vatandaşın, açlık sınırı altında kalan asgari ücretle geçinemediğini söyleyen Portakal, 'Sabır, demeyin bana! Hep sabır diyorsunuz ama insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti!' dedi.

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Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, açlık sınırı altında kalan asgari ücretlinin bir sonraki zam dönemine kadar nasıl geçineceği bilinmiyor.

Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, açlık sınırı altında kalan asgari ücretlinin bir sonraki zam dönemine kadar nasıl geçineceği bilinmiyor.

Konuyla ilgili iktidar kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, gazeteci Fatih Portakal'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki geldi.

Konuyla ilgili iktidar kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, gazeteci Fatih Portakal'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki geldi.

Şimşek'in enflasyonu düşürmek için 'sabır' çağrısında bulunmasını hatırlatan Portakal, 'Bu insanlar 17 bin 02 liraya 8 ay nasıl dayanacaklar. mümkün değil dayanmaları.' dedi.

Şimşek'in enflasyonu düşürmek için 'sabır' çağrısında bulunmasını hatırlatan Portakal, 'Bu insanlar 17 bin 02 liraya 8 ay nasıl dayanacaklar. mümkün değil dayanmaları.' dedi.

'Mehmet Bey bunu ben size soruyorum, mucize bir formülünüz var mı bu insanlar için?

Şimşek'e 'Mucize bir formülünüz var mı?' sorusunu soran Portakal, 'Sabır, demeyin bana! Hep sabır diyorsunuz ama insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti!' ifadelerini kullandı.

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Halil Değerli

Yirmiiki yıl sabır için yeterli süre değil mi 😡😡😡

Bozkurt

Ben 12. sabır istemelerinden sonra saymayı bıraktım.

siz insanların sorunu ne

Turuncu renkli meyveye katılıyorum. Eşek ölecek de ters dönecek de kulağı güneş görecek de. Ölme eşeğim ölme!