Fatih Portakal'dan Mehmet Şimşek'e Asgari Ücret Tepkisi! 'Sabır Demeyin Bana, İnsanlar O Sınırı Geçti!'

Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi. Vatandaşın, açlık sınırı altında kalan asgari ücretle geçinemediğini söyleyen Portakal, 'Sabır, demeyin bana! Hep sabır diyorsunuz ama insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti!' dedi.
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Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, açlık sınırı altında kalan asgari ücretlinin bir sonraki zam dönemine kadar nasıl geçineceği bilinmiyor.
Konuyla ilgili iktidar kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, gazeteci Fatih Portakal'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki geldi.
Şimşek'in enflasyonu düşürmek için 'sabır' çağrısında bulunmasını hatırlatan Portakal, 'Bu insanlar 17 bin 02 liraya 8 ay nasıl dayanacaklar. mümkün değil dayanmaları.' dedi.
Şimşek'e 'Mucize bir formülünüz var mı?' sorusunu soran Portakal, 'Sabır, demeyin bana! Hep sabır diyorsunuz ama insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti!' ifadelerini kullandı.
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Yirmiiki yıl sabır için yeterli süre değil mi 😡😡😡
Ben 12. sabır istemelerinden sonra saymayı bıraktım.
Turuncu renkli meyveye katılıyorum. Eşek ölecek de ters dönecek de kulağı güneş görecek de. Ölme eşeğim ölme!